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Bodo/Glimt - Beşiktaş | CANLI

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 6. hafta mücadelesinde Bodo/Glimt ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar zorlu Norveç deplasmanından zaferle dönerek puanını 9'a yükseltmek ve son 2 haftaya iddiasını sürdürerek girmek amacında. Bodo/Glimt - Beşiktaş maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 21:47 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 22:58
Bodo/Glimt - Beşiktaş | CANLI

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Yeni formatıyla bu sezon ilk kez oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele veren Beşiktaş, 6. haftada Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşıyor. Siyah beyazlı ekibin tek hedefi zaferle İstanbul'a dönebilmek. Bodo/Glimt - Beşiktaş maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Bodo/Glimt - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizBodo/Glimt - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

BODO/GLIMT - BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ

BODO/GLIMT: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hauge, Hogh

BEŞİKTAŞ: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Bakhtiyor, Al-Musrati, Ndour, Onur Bulut, Gedson, Rafa Silva, Semih.

Mustafa Erhan Hekimoğlu (AA)Mustafa Erhan Hekimoğlu (AA)

KARTAL İSTİKRARSIZ

Bu sezon üst turları görmek ve önemli başarılar elde etmek isteyen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 5 maça çıktı. Siyah beyazlılar, 2 galibiyet alırken 3 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı. Giovanni van Bronckhorst ile Ajax, Frankfurt ve Maccabi Tel Aviv'e boyun eğen siyah beyazlı ekip, Malmö ve Lyon'u yenerek 6 puan topladı.

Semih Kılıçsoy (AA)Semih Kılıçsoy (AA)

BODO SON 2 MAÇTIR KAYIP

Avrupa Ligi'ne bu sezon çok iyi bir başlangıç yapan Norveç temsilcisi, Porto'yu evinde 3-2 ve Braga'yı deplasmanda 2-1 yendi. Union SG ile de Belçika'da 0-0 berabere kaldı. Ancak Karabağ ve Manchester United karşısında alınan mağlubiyetler hesabı bozdu. Sarı siyahlı ekibin, kritik randevu öncesinde 7 puanı bulunuyor.

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Bodo/Glimt - Beşiktaş | CANLI
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