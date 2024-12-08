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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarih 8 Aralık 2024

25 yaşındayım. Kafede çalışıyorum. Yeni evliyim. Akşam eve gidince eşimle birlikte olmak istediğimde tüm enerjim bitmiş oluyor. Ekmek de yiyorum ama yine kuvvetlenemiyorum. Ne önerirsiniz?
SIKINTI, kaygı, gerilim gün içinde bizi yıpratır.
Kafe tipi beslenme, yanında bol ekmek olursa yalandan kilo alırsın. Bu seni güçlendirmez, yüklendirir.
Yani yükün artar, şişmanlarsın.
Bu da enerjini yer.
Ayrıca hipoglisemi dediğimiz durumlarda anlattığın durumun aynısı gerçekleşir.
Ekmeği her öğünde kendi elin büyüklüğünde ye. Sebze-meyve ve şekersiz içecek özellikle su tüket.
Şeker düşüklüğü (hipoglisemi) olduğunda bu tip şikayetler olur. İhmal etme, iç hastalıkları uzman takibine gir.

DOĞRUYSA SORUN YOK
7 haftalık gebeyim. İşe aracımla gidip geliyorum. Emniyet kemeri göbeğimi sıkarsa ne yapayım?
HAYIRLI olsun. Allah analı babalı büyütsün. Önce gereksiz kaygı en büyük sıkıntın olur. Tecrübeli büyüklerinin ve seni takip eden kadın doğum uzmanının tavsiyelerini önemse.
Aklına takılanları onlara sor. Gebelikte emniyet kemerini doğru kullanırsan mesele yok. Kemerin her iki kordonu gebenin karnının altından ve üstünden geçmeli, üzerinden değil. Mutlaka doktorunun sözünü dinlemeye çalış.

ANTİBİYOTİK CİĞERİ BOZAR
Ateşim sık çıkıyor. Antibiyotik kullanmak zorunda kalıyorum. "Böbrek hastası olursun" diyorlar. Doğru mu?
BÖBREK hastası olur diyemeyiz. Ancak bundan korkacağına karaciğer yetmezliği olur muyum diye düşün. İlaçların çoğu karaciğerde işlem görür. Çok antibiyotik kullanımı önce karaciğeri bozabilir. Türkiye'de gereksiz antibiyotik kullanımı çok fazla. Önce Kulak Burun Boğaz uzmanını dinle. Tekrarlayan enfeksiyonların nedeni genellikle burun tıkanmasına neden olan hastalıklardır. O hastalığı bul ve tedavi ettir. Bu şekilde giderse gelecekte birçok hastalık sırasında antibiyotik bulamayacağız.

MARGARİNE DİKKAT
Tahlillerimde kolesterolüm yüksek çıktı. İştahım da yerinde. Perhiz yapmak istesem nelerden uzak kalmalıyım?
DİYETLE en fazla yüzde 15-20 düşme olabilir. Yaşını, tam düzeyini söylemediğin için ve muayene bulgularını bilmediğimden ilaca ihtiyacın var mı söyleyemiyorum.
Bu listeyi kes ve sakla. Katı yağlar, margarin, kuyruk yağı, tereyağı, kaymak, krema, yağlı süt, yağlı yoğurt, kırmızı et, sucuk, sosis, salam, pastırma, sakatatlar, şekerli ağır hamur tatlıları, kakaolu yiyecekleri önermiyoruz.

ÇOCUK SIKINTISI
Kardeşimin 3 çocuğu var. Benim 1 tane. İlişkimiz haftada iki üç kez devam ediyor. Çocuk için sayıyı mı arttırsak?
DOKTOR muayenesi şart. Eşin kadın hastalıkları, sen de üroloji uzmanına muayene ol. Tiroit hastalıkları, insülin direnci, hormon hastalıkları gibi durumlarda gebelik süreci etkilenebilir.
Eğer sorunlu bir durum varsa her gün ilişkiye girseniz de gebelik gerçekleşmeyebilir.

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