27 yaşındayım. 2 yıl önce doktora gittim. 'Kansızlık var' dedi. Demir ilacı verdi. Sonraki kontrolde normal çıktı. Ama arkadaşlarım 'Rengin solgun' diyor. Nasıl kurtulurum?

ÜZÜLME, sıkılma buna alış. Doktorun dediğini dinle. Tıbbi olarak kansızlık kırmızı kan hücrelerinin (RBC) sayısnın ve/ veya bu hücrelerin içerdiği hemoglobin (HGB) düzeyinin normal seviyesini altına düşmesine denir.

Muayene bulguları fikir verir. Tam kan sayımı bilgi verir. Hafif, orta veya şiddetli derecede olabilir. Her yaş, ırk ve etnik gruptaki erkek ve kadında oldukça sık görülen bir durumdur. Demir ve vitaminlerden fakir diyetlerle beslenenlerle, böbrek hastalığı, diyabet, kanser, iltihaplı bağırsak hastalığı, tüberküloz veya HIV hastalarını, yaralanma veya cerrahi nedeniyle önemli kan kaybı olan kişileri içermektedir.

Bazı insanlar açık tenlidir. kansız gibi görünebilir.

Arkadaşlarının teşhisini kafayı takma.



TAKİP GEREKİR

Doktor Bey, 4 yıldır hipertansiyon hastasıyım. Son 3 haftadır tansiyonum düşük gidiyor. Havalarla ilgisi var mı?

OLABİLİR. Sıcak havalarda gerek terlemeyle sıvı kaybına gerekse sıcakta damar yapılarının daha esnek hale gelmesine bağlı olarak tansiyonların dengesi bozulabilir. Kullanılan ilaçlar iyice tansiyonun düşmesine neden olabilir. Özellikle idrar söktürücü olarak bilinenler başta olmak üzere tansiyon ilaçlarının dozları yeniden düzenlenebilir.

Ayrıca gecelerin kısa olması yetersiz uyumaya neden olabilir.

Zaten gün ışığının fazla olması nedeniyle artan hareket kısa gecelerle birleşince dinlenmeden uyanmalar söz konusu olabilir. Doktorunla haberleşmelisin. Ayrıca mutlaka tansiyon takibini sürdür.



ÖLÜM RİSKİ VAR

Görümcen 39 yaşında. Kalp krizi geçirdi. Bu yaşta erken değil mi?

KALP krizi genellikle kalbimizi besleyen damarlardan kalbin çalışması için kanın geçmemesiyle meydana gelir. Bazen bir pıhtı bu damarları tıkar. Bazen de kalp damarlarının kasılması bu hastalığa neden olur. Kalp, kendini besleyen damarlardan yeterli kan gelmezse beslenemez.

Çalışması bozulur.

Bütün organların çalışması arka arkaya bozulur. Ölüm riski ortaya çıkar.



BANA BİR ÇARE

İltihaplı kolitim var. 1 aydır ishalim. 3 yıldır çekiyorum bu hastalığım var. Bana bir çare...

STRES, iltihaplı bağırsak hastalığını arttırmış. Stres tedavisi yapmadan kolitin düzelmeyebilir. Beslenmeni düzenlemek gerekir. Mikrop eklendi mi eklenmedi mi bakmamız lazım. Antibiyotikler, gerekli vitamin ve mineraller tedavine eklenmeli. Ozon Tedavisi ve Mıknatıs Yatak Tedavisi(PEMF TERAPİ) İyileşme süresini ve hızını arttırabilir.

Aynı doktor takibinde kalmalısın. Takip önemli.



ÖNCE DOKTORA!

Kardeşim benden 4 yaş küçük. 2 evladı var. Benim hala yok! Macun yesem gücüm yerine gelir mi?

ÖNEMLİ olan erkek üreme hücresi olan sperm ile kadın üreme hücresi olan yumurtanın birleşerek kadın rahminde tutunmasıdır.

Bunu engelleyen durumlarda gebelik gerçekleşmez.

Macundan önce doktor muayenesi şart. Eşin Kadın Hastalıkları Uzmanı'na sen de Üroloji Uzmanı'na bir kez muayene ol. Tiroit, insülin direnci, hormon hastalıkları gibi durumlar gebelik sürecini etkilenebilir. bu nedenle İç Hastalıkları Uzmanı'na da muayene olun. Eğer sorunlu bir durum varsa her gün ilişkiye girseniz de gebelik gerçekleşmeyebilir.