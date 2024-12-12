PSA İÇİN ÇARPICI İDDİA

Emekli Cinayet Polisi Savaş Kurtbaba'dan da çarpıcı bir iddia geldi. Bir televizyon programında konuşan Kurtbaba, "Narin'in köpeğinin ismi Prenses. Şu an köpek ortada yok. Narin girdiğinde Enes'in köpekle bir eylemi var. O eylemi Narin görünce bağırmaya başlıyor. Sen ne yapıyorsun benim köpeğime diyerek çığlık atıyor. Enes'in alt tarafı da çıplak. Bir erkek PSA'sı için 'cinsel istismar mı vardı?' diyenlere de bir yanıt olsun. O pozisyonda kendisini toparlayamadı ve Narin'e sarıldı. Olay yeri kesinlikle ağır. Narin bağırınca anne koşup geliyor. Anne çocuğu kurtarmak için mücadele veriyor. Enes'in sırtındaki izleri anne bu esnada yaptı. Alamıyor. Anne ilk açıklamalarında ne demişti? Enes arkada köpeğe şiddet uyguluyordu ve bir de içilmemesi gereken yasaklı bir madde kullanıyordu. Enes'in uyuşturucu kullanmadığına dair rapor dosyada yok." dedi.