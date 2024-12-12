Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde savcı mütalaasını sundu ve sanıklar 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak. Anne Yüksel Güran'ın, ağabey Enes Güran'ın, amca Salim Güran'ın ve itirafçı olan komşu Nevzat Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
Davaya sayılı günler kalmışken Narin'in ağabeyi Baran Güran'dan gece saatlerinde peş peşe 3 paylaşım geldi.
Baran Güran, ilk paylaşımında tutuklu bulunan Enes Güran ile birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı. Bu fotoğrafın üstüne 'Çok özledim' yazdı.
İkinci paylaşımında annesi Yüksel Güran ile olan bir karesini paylaşan Baran Güran aynı notu bu fotoğrafa da düştü.
İZLERE İLİŞKİN KONUŞTU
Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir canlı yayına katılan Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir, şüpheli durumda olan ağabey Güran'a ait açıklamalarda bulundu. Enes Güran'ın yüzündeki tartışmalı izler için konuşan Demir şu ifadeleri kaydetti:
''Mısır tarlasında olduğunu iddia ettiği izler gözün altındaki izler. Bir hastaneden haber geliyor, fotoğraf var. Çocuğun Narin olduğunu düşünüyorlar. Aile bireylerinin hepsi oraya gidiyor. Babası herkes gitmesin diyor, araç da yok. Enes bunun üzerine ağlayıp kendi yüzünü tokatlıyor, vuruyor.''
SAÇINI BOYADI
Şu anda birçoğu tutuklu bulunan aile üyelerinin durumuna ilişkin konuşan avukat Demir, ''Psikolojik olarak bitmiş durumdalar. Bu bölgede olan, benzer töre cinayetlerinde en kolay iş, büyüğün işlediği suçu küçüğün üstlenmesidir. Enes'in 'ben yaptım' şeklindeki beyanına herkes hazır zaten. Şu an 10 kişinin üzerinde tutuklu var. Bunların belki hiçbiri tutuklu kalmayacak.'' dedi. Narinin avucunda bulunan kıl köklerine ilişkin konuşan Demir, ''Bu boğuşma anında olmayabilir. Ama en güçlü ihtimal, elinin içinde olduğu için sonuçta ağız ve burun kapatma suretiyle nefesi kesilmiş, insan refleksiyle elini attığında kendi saçı da gelmiş olabilir. Raporda kahverengi saç diyor. Bir boya olduğu söylenmiyor. Enes'i eledikten sonra evde uzun saçlı iki kişi var, anne ve Narin. Saçın rengi kahverengi ve boyalı değil. Anne bayramda saçını boyamış.'' ifadelerini kaydetti.
FETH-İ KABİR YAPILABİLİR
Saç telinin değerlendirilmesinin yapıldığını belirten Demir, saçın Narin'e ait olup olmadığının belirlenmesi için Feth-i Kabir yapılabileceğini belirtti.
Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ ise, "Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Mehmet Bahtiyar'ın ifadesini paylaştı. Akdağ,"Güran ailesi ekseriyetle karıştırılan saatler yüzünden tutuklandı değil mi? Peki bu ifadenin bir izahı olabilir mi? Aynı tutum neden Bahtiyar ailesine sergilenmiyor? Kaldı ki Mehmet Bahtiyar ifadesinde saatleri karıştırmıyor, resmen yalan söylüyor. Abisini kayırıyor!" diyerek tutanaktan bir bölüm paylaştı.
PSA İÇİN ÇARPICI İDDİA
Emekli Cinayet Polisi Savaş Kurtbaba'dan da çarpıcı bir iddia geldi. Bir televizyon programında konuşan Kurtbaba, "Narin'in köpeğinin ismi Prenses. Şu an köpek ortada yok. Narin girdiğinde Enes'in köpekle bir eylemi var. O eylemi Narin görünce bağırmaya başlıyor. Sen ne yapıyorsun benim köpeğime diyerek çığlık atıyor. Enes'in alt tarafı da çıplak. Bir erkek PSA'sı için 'cinsel istismar mı vardı?' diyenlere de bir yanıt olsun. O pozisyonda kendisini toparlayamadı ve Narin'e sarıldı. Olay yeri kesinlikle ağır. Narin bağırınca anne koşup geliyor. Anne çocuğu kurtarmak için mücadele veriyor. Enes'in sırtındaki izleri anne bu esnada yaptı. Alamıyor. Anne ilk açıklamalarında ne demişti? Enes arkada köpeğe şiddet uyguluyordu ve bir de içilmemesi gereken yasaklı bir madde kullanıyordu. Enes'in uyuşturucu kullanmadığına dair rapor dosyada yok." dedi.