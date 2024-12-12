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Men dakka dukka! Esad'ın istihbaratçısı Ali Memlük lastik botla kaçarken görüntülendi

Suriye'de devrilen ve Rusya'ya kaçan Beşar Esad’ın en güvendiği isimlerden biri olan istihbarat şefi Ali Memlük, lastik botla kaçmaya çalışırken görüntülendi. Ali Memlük'ün kadın ve çocuklarla dolu bottaki görüntüleri rejimin halka yıllardır yaşattığı trajediyi hatırlattı. Peki kim bu Ali Memlük?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 10:35 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 11:03
Men dakka dukka! Esad’ın istihbaratçısı Ali Memlük lastik botla kaçarken görüntülendi

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Suriye'de 13 yıl süren kanlı iç savaş ve halkın baskıya karşı direnişi sonunda Baas rejimi çöktü. Beşar Esad Rusya'ya kaçtı.

Ancak kanlı rejimin karanlık yüzü ve şöhretli isimleri hala gündemden düşmüyor. Bu isimlerden biri de Esad'ın en güvendiği isimlerden biri olan rejimin istihbarat şefi Ali Memlük.

Beşar Esad'ın güvenlik danışmanı Ali Memluk botla ülkeden kaçtı!

Yıllarca halka bir baskı uygulayan Memlük, Suriye'den kaçışıyla tekrar gündeme geldi.

MEN DAKKA DUKKA: ALİ MEMLÜK LASTİK BOTLA KAÇTI
Sosyal medyaya düşen görüntülerde Esad rejiminin istihbarat şefi Ali Memlük, Suriye-Lübnan sınırından bir lastik botla kaçarken görüntülendi.

Esad'ın istihbarat şefi Ali Memlük lastik botla kaçtı (Ekran Görüntüsü)Esad'ın istihbarat şefi Ali Memlük lastik botla kaçtı (Ekran Görüntüsü)

Kadın ve çocuklarla birlikte küçük bir bota binmiş halde olan Memlük'ün kaçış anı, rejimin çöküşünün dramatik bir göstergesi oldu. Halkı yıllarca korkuyla sindiren Esad rejimin kilit isminin böylesine bir durumda yakalanması, Suriye'de yaşanan tarihi değişimi de ortaya koydu.

Ali Memlük (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Ali Memlük (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

KİM BU ALİ MEMLÜK?
Ali Memlük, Beşar Esad'ın güvendiği nadir isimlerden biri... Memlük rejiminin en kilit isimlerinden biri olarak da biliniyor.

1949 yılında Şam'da doğan Ali Memlük, Suriye istihbarat tarihinin en karanlık figürlerinden biriydi. 1970'li yıllarda kurulan ve Esed rejiminin en güçlü istihbarat kurumlarından biri haline gelen Hava Kuvvetleri İstihbaratı'nın kurucu üyeleri arasında yer aldı.

REJİMİN KİMYASAL PROGRAMLARINDA YER ALDI
1985-1995 yılları arasında Esed rejiminin kimyasal programını denetlemekle görevlendirilen Memlük, sadece istihbarat alanındaki etkisiyle değil, aynı zamanda rejimin baskıcı politikalarını pekiştiren stratejileriyle de dikkat çekti.

Esad ve MemlükEsad ve Memlük

İŞKENCELERİN MERKEZİNDE YER ALDI
2005 yılında Suriye Genel Güvenlik Direktörlüğü Başkanlığı'na atanan Memlük, Mart 2011'de patlak veren rejim karşıtı protestolarda göstericilere yönelik baskı, işkence ve yıldırma politikalarının önde gelen ismi olarak uluslararası insan hakları kuruluşlarının tepkisi çekti.

SAVAŞ SUÇLARI SEBEBİYLE YARGILANDI
Ali Memlük'ün işlediği savaş suçları nedeniyle yaptırım listelerine alınmasına neden oldu. Hakkında arama kararı çıkarılan Memlük, 11 Ağustos 2012'de Lübnan Mahkemesi tarafından, Lübnan'ın eski Bilgi Bakanı Michel Samaha ile birlikte, önde gelen siyasi ve dini figürlere yönelik suikast planları nedeniyle gıyaben yargılandı ve suçlu bulundu.

Kasım 2018'de ise Fransız mahkemeleri, Memlük dahil bazı rejim yetkilileri için uluslararası arama ve yakalama kararı çıkardı. Ancak bu kararlara rağmen, Memlük'ün rejim içindeki etkisi ve istihbarat yapısındaki gücü, onu dokunulmaz kıldı.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından lastik botla kaçan Ali MemlükEsad rejiminin devrilmesinin ardından lastik botla kaçan Ali Memlük

2012-2019 yılları arasında Baas Partisi Ulusal Güvenlik Bürosu başkanı olarak görev yapan Memlük, 2019'da Suriye Güvenlik İşleri Başkan Yardımcısı olarak atanırken, Esad'ın en gözde danışmanlarından biri olarak tanındı.

BİNLERCE SURİYELİNİN KATİLİ
Yıllar boyunca istihbarat birimleri aracılığıyla muhaliflere yönelik baskı ve şiddet politikaları yürüten Memlük, binlerce Suriyelinin ölümünün de sorumlusu...

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Men dakka dukka! Esad’ın istihbaratçısı Ali Memlük lastik botla kaçarken görüntülendi
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