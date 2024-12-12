Men dakka dukka! Esad’ın istihbaratçısı Ali Memlük lastik botla kaçarken görüntülendi

REJİMİN KİMYASAL PROGRAMLARINDA YER ALDI 1985-1995 yılları arasında Esed rejiminin kimyasal programını denetlemekle görevlendirilen Memlük, sadece istihbarat alanındaki etkisiyle değil, aynı zamanda rejimin baskıcı politikalarını pekiştiren stratejileriyle de dikkat çekti.

1949 yılında Şam'da doğan Ali Memlük , Suriye istihbarat tarihinin en karanlık figürlerinden biriydi. 1970'li yıllarda kurulan ve Esed rejiminin en güçlü istihbarat kurumlarından biri haline gelen Hava Kuvvetleri İstihbaratı'nın kurucu üyeleri arasında yer aldı.

SAVAŞ SUÇLARI SEBEBİYLE YARGILANDI

Ali Memlük'ün işlediği savaş suçları nedeniyle yaptırım listelerine alınmasına neden oldu. Hakkında arama kararı çıkarılan Memlük, 11 Ağustos 2012'de Lübnan Mahkemesi tarafından, Lübnan'ın eski Bilgi Bakanı Michel Samaha ile birlikte, önde gelen siyasi ve dini figürlere yönelik suikast planları nedeniyle gıyaben yargılandı ve suçlu bulundu.

Kasım 2018'de ise Fransız mahkemeleri, Memlük dahil bazı rejim yetkilileri için uluslararası arama ve yakalama kararı çıkardı. Ancak bu kararlara rağmen, Memlük'ün rejim içindeki etkisi ve istihbarat yapısındaki gücü, onu dokunulmaz kıldı.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından lastik botla kaçan Ali Memlük

2012-2019 yılları arasında Baas Partisi Ulusal Güvenlik Bürosu başkanı olarak görev yapan Memlük, 2019'da Suriye Güvenlik İşleri Başkan Yardımcısı olarak atanırken, Esad'ın en gözde danışmanlarından biri olarak tanındı.

BİNLERCE SURİYELİNİN KATİLİ

Yıllar boyunca istihbarat birimleri aracılığıyla muhaliflere yönelik baskı ve şiddet politikaları yürüten Memlük, binlerce Suriyelinin ölümünün de sorumlusu...