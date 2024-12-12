PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Dinlenmen lazım

Dinlenmen lazım

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tüm Yazıları
Eklenme Tarih 12 Aralık 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Eşim TIR şoförü. Kalp krizi geçirdi, şimdi iyi. Ancak ilaç kullanıyor. İlaçların cinsel hayatı bitireceği söylendi! Krizden önce mutluyduk. Şimdi her şey bitti mi? Yardım edin.
CİNSEL hayat içinde öneri istenmesi doğal bir durumdur. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz.
Uygun ve düzenli egzersizler ve hareketler, ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir. Alkollü ve sıcak ortamda cinsel ilişkiye girmekten sakının.
İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı ilişki için uygun olabilir. Kalp damar genişleticileri ilişki öncesinde alınabilir.

PERHİZ ŞART
40 yaşındayım. 4 aydır sürekli ishalim. Tahliller yapıldı mikrop yok ama antibiyotik kullanıp duruyorum. Ne yapmalıyım?
PANİK yapmayın. Bağırsaklar panik yapınca da hızlanıp ishale neden olabilir.
Uzun süreli ishalin en önemli nedenlerinden birisi de çölyak hastalığı veya gluten enteropatisi dediğimiz hastalıktır.
Özellikle yağlı gıdaların alınmasından sonra belirginleşen ishal, karında gaz ve rahatsızlık hissi, karın ağrıları, iştahı iyi olduğu halde kilo alamama veya kilo kaybı ve yorgunluk olur.
Bazı tahliller gerekir. Doktorunuzu hastalığınızın geçmediğini belirtin.

HALSİZ DÜŞÜRÜR
Hocam, arkadaşlarım "Sende iyot eksikliği olabilir" dedi. Nereden anladılar bilmiyorum. Bu durumda hangi şikayetler görülür?
Ne yapmam gerekir?
İYOT eksikliği önemli bir sorundur. Depresyon, kilo verme güçlüğü, cilt kuruluğu, baş ağrısı, yorgunluk, unutkanlık, adetle ilgili sorunlar, hiperlipidemi (kan yağları yüksekliği), tekrarlayan enfeksiyon, soğuğa karşı duyarlılık, el ve ayakların soğuk olması, zihin bulanıklığı, saçlarda incelme, kabızlık, nefes darlığı, böbrek işlevlerinde azalma, kas güçsüzlüğü, eklem katılığı şikayetleri olur. Doktora gitmeden, test yaptırmadan arkadaşların dedikleriyle hareket etme.

ESKİSİ GİBİ OLMUYOR
Eşim cinsel ilişkimizde eskisi gibi sertleşemiyor. "Prostat olmasın" dedik ürolojiye gitti. Erken andropoz olabilirsin demiş. Andropoz kaç yaşında başlar?
İLERİ yaş erkeklerdeki "Testosteron" yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak Andropoz gözlenir.
Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. Doktor olabilir demiş. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda Cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur, güç ve dayanıklılık azalır.

BASEN AİLEDEN MİRAS
Basenim büyük. Kankam, "İlaç mı kullanıyorsun o yapar" dedi. İlaç kullanmıyorum. Neden basenim büyür?
AİLESEL yapı nedeniyle olabilir. Yağ oranın, kilo fazlan bu sonucu doğurabilir.
Mesleğin, alışkanlıkların, beslenme şeklin katkıda bulunabilir. Bölgesel kilolardan, selülitten, varisten ve kıllanmadan şikâyetçiyseniz, östrojen hormonunuz yüksek olabilir. Düşük yağ içerikli yüksek lifli gıdalarla beslenmek ve çinko içeren gıdalar tüketmeniz gerekir.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Panik yapma 10 Aralık 2024, Salı Aşkta kriz var 09 Aralık 2024, Pazartesi Tükeniyorum 08 Aralık 2024, Pazar Evliliğim sallantıda 07 Aralık 2024, Cumartesi
EMEKLİYE 15.000 TL MEMURA 43 BİN 980 TL MAAŞ! Ek zam gelecek mi? SSK ve Bağ-Kur’luya taban maaş hesabı
EMEKLİYE 15.000 TL MEMURA 43 BİN 980 TL MAAŞ!
CENTCOM PKK’ya gitti! Blinken Türkiye’ye geliyor!
Blinken Türkiye'ye geliyor!
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Eski yıldız dönüyor
G.Saray'dan sürpriz transfer! Eski yıldız dönüyor
ABD ve terör örgütü PKK/YPG Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor
Rakka’da DEAŞ tiyatrosu!
Başkan Erdoğan’dan Somali ve Etiyopya liderleriyle ortak açıklama: Yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk
Kritik zirveden barış çıktı!
SON DAKİKA