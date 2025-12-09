PODCAST CANLI YAYIN

Gümüş Fiyatlarında Tarihi Zirve! Uzmanından Kritik Uyarı

Finans piyasalarının parlayan yıldızı gümüş, 2025 yılını tarihi rekorlarla tamamlayarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Beyaz metal, küresel piyasalardaki beklentiler ve arz sıkılığı endişeleriyle birlikte ilk kez ons başına 60 dolar seviyesini aşarak yatırımcıların odağına oturdu.

Bu sert yükselişin ardından Piyasalar Uzmanı İslam Memiş'ten gümüşe yeni yatırım yapmayı düşünenlere yönelik çarpıcı ve kritik bir uyarı geldi.

🏆 2025'İN TARTIŞMASIZ ŞAMPİYONU: GÜMÜŞ ALTINI TAHTINDAN ETTİ

İslam Memiş yılın başından bu yana gümüşün getiri performansının altını geride bıraktığını ve "2025 yılının şampiyonu" unvanını hak ettiğini vurguluyor.

  • Ons Gümüş Getirisi: Yıl boyunca yaklaşık yüzde 100 oranında inanılmaz bir getiri sağladı.

  • Gram Gümüş Getirisi: Yerel piyasalarda ise yüzde 143 civarında getiri sağlayarak rekor kırdı ve yatırımcılarının yüzünü güldürdü.

Gümüşün bu rekor yükselişi, Altın-Gümüş Rasyosu'nu da uzun süredir beklenen kritik seviyelere taşıdı. Memiş'e göre rasyo, 72 seviyesine kadar geriledi ve anlık olarak 71.93'ü gördü. Bu durum, gümüşün altına kıyasla ne kadar değer kazandığının net bir göstergesi oldu.

💰 ONS BAŞINA 60 EŞİĞİ AŞILDI: KÜRESEL PİYASALAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Gümüşün tarihi zirveye tırmanmasında küresel ekonomik beklentiler ve özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) kararları belirleyici oldu. Yatırımcılar, Fed'in daha fazla parasal gevşemeye gideceği ve arzda süregelen sıkılığın devam edeceği beklentisiyle gümüşe yöneldi.

  • Tarihi Zirve: Gümüş, tarihte ilk defa ons başına $60,45 seviyesinden işlem görerek yeni bir rekora imza attı.

  • Fed Beklentisi: Piyasalarda, 9-10 Aralık toplantısında Fed'in çeyrek puanlık faiz indirimi yapacağına yönelik güçlü bir beklenti hâkim. Bu beklenti, faizlerin düşmesiyle alternatif yatırım araçlarına olan ilgiyi artırarak gümüş fiyatlarını destekliyor.

🛑 İSLAM MEMİŞ'TEN YENİ ALIM YAPACAKLARA NET MESAJ: "PAHALI!"

Gümüşteki bu hızlı ve sert yükseliş, uzmanları yeni alım yapacak yatırımcıları uyarmaya itti. İslam Memiş, mevcut fiyatların yeni bir pozisyon için kesinlikle uygun olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Mevcut ons gümüş fiyatı 58 doların, gram gümüş ise 80 TL seviyesinin üzerinde. Benim paramla bu seviyeler pahalı. Artık geç kaldınız, gümüş almak için şu anda uygun fiyatlar değil. O tren kaçtı."

Yeni alım yapmak isteyen yatırımcıların, bir sonraki düşüş trendini sabırla beklemesi ve bu süreçte aceleci kararlar almaması tavsiye ediliyor.

📈 ELİNDE GÜMÜŞ OLANLAR İÇİN KRİTİK RASYO STRATEJİSİ

Memiş, halihazırda elinde yüklü miktarda gümüş bulunduran ve kârını maksimize etmek isteyen yatırımcılar için ise önemli bir strateji öneriyor: Altın-Gümüş Rasyosu üzerinden varlıkları altına çevirmek.

  • Gümüşten Altına Geçiş: Rasyonun 72 seviyelerine inmesiyle, elinde yüksek miktarda gümüşü olanların (100-500 kg vb.) varlıklarını altına çevirmesi, rasyonel bir kâr maksimizasyonu adımı olarak görülüyor.

  • Yeni Gümüş Pozisyonu: Tekrar gümüş pozisyonu açmak için ise, rasyonun yeniden 80 seviyesinin üzerine atması gerektiği belirtiliyor. Bu strateji, eldeki varlık miktarını artırmak açısından kilit önem taşıyor.

🗓️ BU HAFTA PİYASALARI BELİRLEYECEK İKİ KRİTİK GÜNDEM

Gümüş, altın ve diğer piyasaların seyrini bu hafta açıklanacak iki önemli Merkez Bankası kararı belirleyecek.

Fed Faiz Kararı (Çarşamba 22:00): Piyasa beklentisi 25 baz puanlık bir faiz indirimi yönündeyken, İslam Memiş kişisel öngörüsünün faizlerin pas geçileceği yönünde olduğunu belirtti. Bu karar, ons altın ve gümüşün kısa vadeli yönünü belirleyecek.

Altın Fırsatı: Memiş, Fed kararı sonrası ons altında $4160-$4120 aralığına doğru bir geri çekilme olabileceğini ve bu düşüşün kısa vadeli alım fırsatı sunabileceğini de ekledi.

TCMB Faiz Kararı (Perşembe 14:00): Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son faiz kararını açıklayacak. Memiş'in beklentisi, 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı yönünde.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi , AA