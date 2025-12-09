Gümüş Fiyatlarında Tarihi Zirve! Uzmanından Kritik Uyarı

🛑 İSLAM MEMİŞ'TEN YENİ ALIM YAPACAKLARA NET MESAJ: "PAHALI!"

Gümüşteki bu hızlı ve sert yükseliş, uzmanları yeni alım yapacak yatırımcıları uyarmaya itti. İslam Memiş, mevcut fiyatların yeni bir pozisyon için kesinlikle uygun olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Mevcut ons gümüş fiyatı 58 doların, gram gümüş ise 80 TL seviyesinin üzerinde. Benim paramla bu seviyeler pahalı. Artık geç kaldınız, gümüş almak için şu anda uygun fiyatlar değil. O tren kaçtı."

Yeni alım yapmak isteyen yatırımcıların, bir sonraki düşüş trendini sabırla beklemesi ve bu süreçte aceleci kararlar almaması tavsiye ediliyor.