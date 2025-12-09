Gümüş Fiyatlarında Tarihi Zirve! Uzmanından Kritik Uyarı

🗓️ BU HAFTA PİYASALARI BELİRLEYECEK İKİ KRİTİK GÜNDEM
Gümüş, altın ve diğer piyasaların seyrini bu hafta açıklanacak iki önemli Merkez Bankası kararı belirleyecek.
Fed Faiz Kararı (Çarşamba 22:00): Piyasa beklentisi 25 baz puanlık bir faiz indirimi yönündeyken, İslam Memiş kişisel öngörüsünün faizlerin pas geçileceği yönünde olduğunu belirtti. Bu karar, ons altın ve gümüşün kısa vadeli yönünü belirleyecek.
Altın Fırsatı: Memiş, Fed kararı sonrası ons altında $4160-$4120 aralığına doğru bir geri çekilme olabileceğini ve bu düşüşün kısa vadeli alım fırsatı sunabileceğini de ekledi.
TCMB Faiz Kararı (Perşembe 14:00): Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son faiz kararını açıklayacak. Memiş'in beklentisi, 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı yönünde.
