Benzin, mazot fiyatı 9 Aralık 2025: Bu hafta indirim var mı?

Dünya enerji piyasalarındaki güncel veriler ve döviz kurlarındaki seyrin etkisiyle, akaryakıt pompa fiyatları 9 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla sürücülerin gündemindeki yerini koruyor. Brent petrolün uluslararası piyasalardaki varil fiyatı ve Türkiye'deki döviz kuru hareketleri, yurt içi akaryakıt maliyetlerinin ana belirleyicileri arasında yer alıyor.

Türkiye'deki milyonlarca araç sahibi ve ticari taşımacılık sektörü, küresel enerji fiyatlarının baskısı altındaki akaryakıt pompa etiketlerini yakından izlemeye devam ediyor.

🔍 AKARYAKITTA ZAM VEYA İNDİRİM BEKLENTİSİ VAR MI?

9 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) veya sektör kaynakları tarafından benzin ve motorin (mazot) fiyatlarına yönelik yeni bir zam ya da indirim düzenlemesi yapılmadığı bilgisi paylaşılmıştır. Mevcut fiyatlar, önceki günün seviyelerinde istikrarını sürdürmektedir.

Akaryakıt fiyatlarının takibi, küresel petrol arzı ve talebine dair gelişmeler, özellikle de döviz kurundaki anlık değişimler göz önüne alındığında kritik bir öneme sahiptir.

💰 Büyük Şehirlerde 9 Aralık 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları

Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en fazla olan üç büyük şehrindeki 9 Aralık 2025 Salı günü geçerli olan güncel pompa fiyatları, aşağıda detaylı olarak sunulmuştur. Fiyatlar, istasyonlara ve dağıtıcı firmaların operasyonel farklılıklarına bağlı olarak cüzi miktarda değişiklik gösterebilmektedir.

📍 İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Akaryakıt Türü Avrupa Yakası (TL/Litre) Anadolu Yakası (TL/Litre)
Benzin 54.40 TL 54.25 TL
Motorin (Mazot) 55.08 TL 54.93 TL
LPG 28.51 TL 27.88 TL

📍 Ankara Akaryakıt Fiyatları

Akaryakıt Türü Fiyat (TL/Litre)
Benzin 55.26 TL
Motorin (Mazot) 56.11 TL
LPG 28.40 TL

📍 İzmir Akaryakıt Fiyatları

Akaryakıt Türü Fiyat (TL/Litre)
Benzin 55.60 TL
Motorin (Mazot) 56.45 TL
LPG 28.33 TL
