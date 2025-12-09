Benzin, mazot fiyatı 9 Aralık 2025: Bu hafta indirim var mı?

Türkiye'deki milyonlarca araç sahibi ve ticari taşımacılık sektörü, küresel enerji fiyatlarının baskısı altındaki akaryakıt pompa etiketlerini yakından izlemeye devam ediyor.

Fotoğraflar: AA

🔍 AKARYAKITTA ZAM VEYA İNDİRİM BEKLENTİSİ VAR MI?

9 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) veya sektör kaynakları tarafından benzin ve motorin (mazot) fiyatlarına yönelik yeni bir zam ya da indirim düzenlemesi yapılmadığı bilgisi paylaşılmıştır. Mevcut fiyatlar, önceki günün seviyelerinde istikrarını sürdürmektedir.

Akaryakıt fiyatlarının takibi, küresel petrol arzı ve talebine dair gelişmeler, özellikle de döviz kurundaki anlık değişimler göz önüne alındığında kritik bir öneme sahiptir.

💰 Büyük Şehirlerde 9 Aralık 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları

Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en fazla olan üç büyük şehrindeki 9 Aralık 2025 Salı günü geçerli olan güncel pompa fiyatları, aşağıda detaylı olarak sunulmuştur. Fiyatlar, istasyonlara ve dağıtıcı firmaların operasyonel farklılıklarına bağlı olarak cüzi miktarda değişiklik gösterebilmektedir.

📍 İstanbul Akaryakıt Fiyatları