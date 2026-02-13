Küçükçekmece D-100'de feci kaza: Motosiklet temizlik aracın çarptı 2 kişi hayatını kaybetti
Küçükçekmece D-100 kara yolunda gece yarısı korkunç bir kaza meydana geldi. Belediyeye ait temizlik aracına arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Küçükçekmece D-100 kara yolu Bakırköy istikametinde meydana geldi.
MOTOSİKLET TEMİZLİK ARACINA ÇARPTI
İddiaya göre, sürücüsünün bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybettiği plakası öğrenilemeyen motosiklet, aynı yönde ilerleyen belediyeye ait temizlik aracına arkadan çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet temizlik aracının altına girerken, sürücü ve beraberindeki kişi yola savruldu.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü ve beraberindeki kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından 2 kişinin cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.