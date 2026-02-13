PODCAST CANLI YAYIN

Küçükçekmece D-100'de feci kaza: Motosiklet temizlik aracın çarptı 2 kişi hayatını kaybetti

Küçükçekmece D-100 kara yolunda gece yarısı korkunç bir kaza meydana geldi. Belediyeye ait temizlik aracına arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Küçükçekmece D-100'de feci kaza: Motosiklet temizlik aracın çarptı 2 kişi hayatını kaybetti
Hızlı Özet Göster
  • Küçükçekmece D-100 kara yolunda motosiklet belediyeye ait temizlik aracına arkadan çarptı.
  • Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
  • Kaza saat 01.00 sıralarında Bakırköy istikametinde meydana geldi.
  • Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet temizlik aracının altına girerken sürücü ve beraberindeki kişi yola savruldu.
  • Cenazeler Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.

Küçükçekmece D-100 kara yolunda belediyeye ait temizlik aracına arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Küçükçekmece D-100 kara yolu Bakırköy istikametinde meydana geldi.

Küçükçekmece D-100'de feci kaza: Motosiklet temizlik aracın çarptı 2 kişi hayatını kaybetti-2

MOTOSİKLET TEMİZLİK ARACINA ÇARPTI

İddiaya göre, sürücüsünün bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybettiği plakası öğrenilemeyen motosiklet, aynı yönde ilerleyen belediyeye ait temizlik aracına arkadan çarptı.

Küçükçekmece D-100'de feci kaza: Motosiklet temizlik aracın çarptı 2 kişi hayatını kaybetti-3

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet temizlik aracının altına girerken, sürücü ve beraberindeki kişi yola savruldu.

Küçükçekmece D-100'de feci kaza: Motosiklet temizlik aracın çarptı 2 kişi hayatını kaybetti-4

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü ve beraberindeki kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Küçükçekmece D-100'de feci kaza: Motosiklet temizlik aracın çarptı 2 kişi hayatını kaybetti-5

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından 2 kişinin cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler