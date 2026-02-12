AK Partili Osman Gökçek kürsü işgalinin perde arkasını A Haber'de anlattı: Özgür Özel Silivri'den arayıp "orayı karıştırın" dedi
TBMM Genel Kurulu’nda, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yemin etmek için kürsüye geldiği sırada CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etti. Siyaset gündemine oturan görüntülere ilişkin yeni açıklama, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten geldi. A Haber canlı yayınına bağlanan Gökçek, Meclis provokasyonunun perde arkasını anlattı. Gökçek, Özgür Özel'İn Silivri'den arayıp ortalığı karıştırın dediğini anlattı.