3 yıldır ağzımda yaralar çıkıyor. Behçet hastalığı dediler. Başka bir doktor olmadığını söyledi. Ne yapacağımı bilemiyorum. Lütfen yardım edin?

Behçet hastalığı tanısı muayene bulguları ve bazı testlerle, cildiye, göz, kadın doğum, iç hastalıkları bölümlerinin bir arada tanı koyduğu bir hastalıktır. Kabulleniş olduğundan tam olgunlaşmamış hastalıklarda bir hastanenin Behçet dediği duruma başka bir hastane ekibi 'Değil' diyebilir. Önemli olan aynı ekibin takibinde kalmanız. Deri testi de yapılmalıdır.

MANTAR SIKINTISI



26 yaşında kadınım. Vajinada mantar sıkıntım var. Fitil verildi. Tekrarlamasın diye ne yapmalıyım?

Özellikle vajina iltihaplanması halinde eşin de seninle birlikte tedavi olmalı. Eğer ondan bulaşıyorsa sen tedavi olsan da tekrar bulaştırabilir. Lastikte hasar yapabileceği için ovül formdaki ilacınızı, gebelik oluşumunu önleyici prezervatiflerle veya diyaframla temas ettirmeyin. Tedavi süresince ve tedavi bittikten 2 gün sonrasına kadar da alkol alma. Tekrarlayan mantar hastalıklarında şeker hastalığı tetkik ve takiplerin yapılmalı.

SPOR YAPMALISIN



Çok şişmanım. Ne yapsam kilo veremiyorum. Beni zayıflatır mısınız?

Kesinlikle zayıflatırım. Ancak önce bir söz vermen gerek. Daha önce yaptıklarını yapmayacaksın. Bahane bulmayacaksın, düzenli diyet yapacaksın, günde en az bir saat egzersiz yapacaksın, sana söylediğim tahlilleri yaptıracaksın, gerek olursa sana vereceğim ilaçları düzenli kullanacaksın, zayıflama ürünleri ve reklamlarına kanmayacaksın, gerekirse bir psikologdan destek alacaksın. Ondan sonra zayıflamana yardımcı olabilirim. Hodri meydan.

DURMA TEDBİR AL



Açlık şekerim 105, tokluk 107. Doktor "Açlık şekerinin düzeni kaçtı" dedi. Siz ne dersiniz?

Aslında bir yanıyla doğru. Normalde açlık kan şekeri ölçümünün 10-12 saatlik açlık sonrası 100 mg/ dl nin altında olmasını bekleriz. İlk lokmadan iki saat geçtikten sonra tokluk şekeri ölçeriz. Bu ölçümün de 140 mg/ dl'nin altında olmasını bekleriz. Açlığın 105.100'ü geçmiş. Tokluk şekerinde 107 sanki hiç doymamışsın da hala 12 saat açmışsın gibi çıkmış. Diyet uzmanına git. Az az sık sık yemek yemeniz gerekir. Şekerli gıdalardan sakın. Şeker karşımıza çıkmasın diye tedbir al.