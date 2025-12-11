PODCAST CANLI YAYIN
Mardin'de feci zincirleme kaza: 3 ölü 6 yaralı!

Edinilen bilgilere göre, Ömerli ilçesi Taşgedik Mahallesi mevkiinde 50 NC 075 plakalı otomobil ile 34 FRL 583 ve 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araçlar henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi öldü, 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

