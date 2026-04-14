DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Eklenme Tarihi 14 Nisan 2026
Ben ikiz çocuğum olsun istiyorum. Ne yapmam lazım? Bana bu konuda yardımcı olur musunuz?
İkiz gebeliğin oluşma sıklığının anneden gelen ailesel yatkınlık, ırk, beslenme, doğum sayısı, annenin ileri yaşta olması ve mevsim ile yakın ilişkisi vardır. İkiz gebeliklere siyah ırkta ve Asyalılar'da fazla rastlanmaktadır.
Uzun boylu ve kilolu kadınların ikiz bebek doğurma sıklığı, kısa, zayıf ve yeterli beslenmeyen annelere göre yüzde 25-30 fazladır. Özellikle 37 yaş en yüksek ikiz gebelik görülen yaştır.

İkiz gebeliklerin büyük kısmı evliliğin ilk üç ayı içerisinde oluşmaktadır.
Kuzey Yarım Küre'de çift yumurta ikiz doğumların büyük kısmının sonbahar aylarında oluşması, bu bölgede kış ve ilkbahar aylarında çoğul yumurtlamaların daha fazla olduğunu göstermektedir.

YETERLİ UYUYUN

Şişmanım. İnsülin direncim de var. Bu yüzden kilo veremiyorum. Uyanıkken insülin direnci de mi uyanık kalıyor? Ne alakası var?
Gece uyumayanlar, kötü uyuyanlar, yetersiz uyuyanlar, kalitesiz uyuyanlar yani kısaca uyku düzensizliği ve sorunu yaşayanların insülin direnci kolay kolay düzelmez.

Gece salgılanan hormonlar ekran ışığından olumsuz etkileniyor. Organların dinlenmesi gece oluyor.
Gece de çalışan organlar dinlenmeden gündüzün çilesini çekmeye devam ediyor. Fazla kilosu olanlar zayıflamak için kaliteli uyumalı.
