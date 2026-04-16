DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Eklenme Tarihi 16 Nisan 2026

Nafiz hocam, 3 aylık bebeğim var.
Emziriyorum. Acaba hangi gıdalardan sakınmalıyım?

Kansızlığa neden olduğundan yemeklerle birlikte çay içme Çayı kuşluk gibi öğün aralarında, yani yemek yendikten 1-2 saat sonra açık ve limonlu içebilirsin.
İçecek olarak ıhlamur, nane, papatya, kuşburnu gibi bitki çayları tercih et.
Hazır besinler mümkün olduğu kadar tüketme. Sigara ve alkol kullanma. Doktoruna danışmadan ilaç kullanma.


BOTOKS KABUSU

Ben botoks yaptırdım. Yüzüm kaydı. Ne yapabilirim?
Öncelikle uygulamayı yapan doktorunuzla mutlaka görüşün. Uygulamaya bağlı mı? Değil mi? Bunu bir netleştirin. Fazla doz, hassasiyet yan etkilere neden olabilir. Çoğunlukla botoks etkisinin geçmesi beklenir. Kişiye ve kullanılan ilaca ya da doza göre ilave tedbirler gerekebilir.


TANSİYONU DENGELER


53 yaşındayım. Sabah yataktan kalktığımda tansiyonum zor toparlıyor. Daha sonra 13-7'nin altına düştüğü oluyor. İlaçsız bir yöntemi yok mudur?
Önce sebep nedir bulalım. Sonra tedavi ilaçsa alalım. Kalp çalışmasında yetersizlik olursa tansiyon düşmeye başlar. Kekik kullanımınızı arttırın.
Tansiyon düşüklüğünü düzenler. Mıknatıs detoksu diyebileceğimiz manyetik alan tedavisi, tansiyon düşüklüğünde yüz güldürücü sonuçlar sağlar.

Çocuk istiyoruz 14 Nisan 2026, Salı Halsiz düşürür 13 Nisan 2026, Pazartesi Prostat kontrolü 12 Nisan 2026, Pazar Kabak çekirdeği tüketmelisin 11 Nisan 2026, Cumartesi
Ertem Eğilmez Evlenme demişti, o nikah masasına oturdu: İşte Sevda Aktolga’nın o meşhur resti!
Yeşilçam'ın asi yıldızı: Kariyerini değiştiren o rest
Maraş’ta okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Maraş'ta okula silahlı saldırı: 9 can kaybı 13 yaralı
Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında flaş takas hazırlığı! 4 oyuncu değişecek
F.Bahçe ve Beşiktaş arasında 4 isimlik takas!
Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından C31K skandalı: Şiddeti öven paylaşımlar tepki çekti: 1 kişi gözaltına alındı
Vurabildiğini vur paylaşımları tepki çekti
İsa Aras Mersinli önceden arkadaşlarını tehdit etmiş: Sizi öldüreceğim | Ayser Çalık Ortaokulu faciasına yeni detay
İsa Aras Mersinli önceden arkadaşlarını tehdit etmiş