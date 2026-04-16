Nafiz hocam, 3 aylık bebeğim var.

Emziriyorum. Acaba hangi gıdalardan sakınmalıyım?

Kansızlığa neden olduğundan yemeklerle birlikte çay içme Çayı kuşluk gibi öğün aralarında, yani yemek yendikten 1-2 saat sonra açık ve limonlu içebilirsin.

İçecek olarak ıhlamur, nane, papatya, kuşburnu gibi bitki çayları tercih et.

Hazır besinler mümkün olduğu kadar tüketme. Sigara ve alkol kullanma. Doktoruna danışmadan ilaç kullanma.





BOTOKS KABUSU



Ben botoks yaptırdım. Yüzüm kaydı. Ne yapabilirim?

Öncelikle uygulamayı yapan doktorunuzla mutlaka görüşün. Uygulamaya bağlı mı? Değil mi? Bunu bir netleştirin. Fazla doz, hassasiyet yan etkilere neden olabilir. Çoğunlukla botoks etkisinin geçmesi beklenir. Kişiye ve kullanılan ilaca ya da doza göre ilave tedbirler gerekebilir.





TANSİYONU DENGELER





53 yaşındayım. Sabah yataktan kalktığımda tansiyonum zor toparlıyor. Daha sonra 13-7'nin altına düştüğü oluyor. İlaçsız bir yöntemi yok mudur?

Önce sebep nedir bulalım. Sonra tedavi ilaçsa alalım. Kalp çalışmasında yetersizlik olursa tansiyon düşmeye başlar. Kekik kullanımınızı arttırın.

Tansiyon düşüklüğünü düzenler. Mıknatıs detoksu diyebileceğimiz manyetik alan tedavisi, tansiyon düşüklüğünde yüz güldürücü sonuçlar sağlar.



