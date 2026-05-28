DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
Menopozda bol güneş

Eklenme Tarihi 28 Mayıs 2026
Menopoz doğal bir durum olduğu için doğal gıdalarla bir tarif verebilir misiniz? Hangi gıdaları yesek kemik güçlenir?

Bütün mesele kalsiyum almak değil. Güneşe temas ederek D vitamini almalı, bol bol hareket etmeli ve dengeli beslenmeliyiz. 19-50 yaş arası erişkinlerin günde 1000 miligram kalsiyum alması gerekir. Yetişkinlerde günlük süt tüketiminin en az yarım kilo olması önerilmektedir. Bir orta boy su bardağı (200 cc) süt veya yoğurt veya iki kibrit kutusu büyüklüğünde peynir bir porsiyondur.

Menopozda düşen hormonlar kemik sağlığını olumsuz etkiler. Güneş ışınları, kemik yoğunluğunun korunmasına yardımcı olur.
KASLARINI ISITMALISIN

Nafiz hocam, bankacıyım. Gün boyu hareketsiz kalıyorum. Ancak gün içinde egzersiz yapmaya dikkat ediyorum. Eklem ağrım bir türlü geçmiyor. Ne yapmalıyım?

Kas ve bağlarınızı ısıtmadan yapmayın. Çok kolay egzersize bağlı zedelenmeler olur. Eğer hastalığa bağlı bir durum yoksa özellikle kas ve lif yapınızın zayıf olma ihtimali araştırılmalı. D vitamini, magnezyum, çinko seviyelerine baktır. EMG testi yaptırın.


SEDEFE BADEM YAĞI

Nafiz bey, 4 yıldır sedef hastasıyım. İlaç kullanıyorum ama hastalığım geçmedi. Hep böyle mi devam edecek?

Cildini zarar görmesin diye iyi koru. Yaz kış güneşlen. Enfeksiyonlardan korun. İlaçlarını kontrol et. Bazı tansiyon ilaçları, ağrı kesiciler, sıtma ilaçları, kalp yetmezliği ve ritim düzenleyici ilaçlar, bazı antibiyotikler ve mide ilaçları sedefi arttırır. Selenyum ve E vitaminli desteği al. Badem ve fındık yağı, ıspanak, şalgam, pancar, kara lahana ve karahindiba, brokoli, kivi, kabak, kuşkonmaz ye.


YAĞLI TÜKETME

Bir ay önce safra kesesi ameliyatı oldum. Artık her şeyi yiyebilir miyim? Şikayetim olur mu?

Hayır. Sakın. Safra deposu gitti. Artık eskisi gibi yemek yersen sürekli şikayetlerin, hazımsızlıkların olabilir. Listeyi unutma! Hazır mısın? Yaz o zaman.
Yumurta ve yumurtalı her türlü yiyecekler, kaymak, krema, çikolata, tahin, tahin helvası, yağlı börek, çörek, pasta, kek, hamur tatlıları, yağlı etler, yağlı balıklar, tavuğun yağlı kısmı (derisi), bütün yağlı yiyecekler, kızartmalar, kavurmalar, kuruyemişler (fındık, fıstık), sakatatlar (karaciğer, beyin, böbrek vb.), gaz yapıcı yiyecekler (kuru baklagiller, kereviz, karnabahar, lahana gibi sebzeler), sucuk, salam, sosis, pastırma sakıncalı gıdalar.
