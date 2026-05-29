51 yaşındayım. Gece sık idrara çıkmaya başladım. 'Şeker olmasın' diye doktora gittim. 'Prostatın büyük. Dikkatli ol' dediler. Kanser olur muyum? Onun için mi dikkatli olmamı istediler?

İyi huylu prostat büyümeleri kanser değildir. Kansere de sebep olmaz. Ancak, gerek prostat bezi büyümeleri gerekse prostat bezi kanserleri ilerleyen yaşlarda ortaya çıkar. Prostat kanseri prostat bezi büyümesi olmayanlarda da çıkabilir. 'Prostat bezi büyüdü' diye kanser olmaz. Şikayet olmaksızın da kanser olabilir. Bu nedenlerden dolayı daha önce prostat kanseri için hiçbir inceleme yapılmadıysa bile prostat belirtileri ile başvurduğunuz üroloğunuz kanser açısından takip yapabilir.

DEPRESYONDAYIM!



Gerçekten zordayım. Terslikler hep beni buluyor. Bir sürü sıkıntım var. Depresyon hapı almaya başladım. Cinsel hayatım allak bullak oldu. Hapı bıraksam iyi olur mu?

Depresyom hapına doktor mu başladı yoksa sen mi eczaneden aldın? Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz. Olmaz. Her ilaç her şeye iyi gelmez. Bu tip ilaçlar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Ama zaten depresyonda da cinsel istek azalabilir. Tavuk mu yumurtadan çıktı yumurta mı tavuktan diye düşünmeyin. İlacı kesin. Psikiyatri uzmanına muayene randevusu alın.

MUTLU OLMAK İSTİYORUM



59 yaşındayım. 13 ay önce eşim vefat etti. Hanımım ölmeden önce kasık fıtığı ameliyatı oldum. Ameliyat sonrası bende olay bitti. Sertleşme sorunu yaşıyorum. Üroloji doktoruna gittim. Mutluluk çubuğu takalım dedi. Evlenmek istiyorum, bana bir yol gösterin, derdime derman olun!

Öncelikle hormonal olarak bedenin ne durumda olduğunu anlamamız gerekir. Testosteron, prolaktin, TSH, tam kan sayımı testlerini yaptırın. Moraliniz düzelmeden şikayetinizde düzelmeyebilir. Ayrıca kalp damarlarını da kontrol ettir. Damar darlığı var mı yok mu hem kalp damarları hem de cinsel organınızın damarlarının kontrol edilmesi gerekir. Önce iç hastalıkları uzmanının takibine gir. Sonuçları tekrar değerlendireli.