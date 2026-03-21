38 yaşında bir kadınım. 3-4 yıldır çarpıntım var. Doktora gittim. "EKO çektirdin mi?" dedi. Ben kalp hastası mıyım ki benden bunu istedi?

3-4 yıldır devam eden şikayet birden ortadan kalkmaz. Şu ara olmaması hastalık varsa geçtiğini düşündürtmez. Bazı test sonuçları hastalığı, bazıları da hastalığa benzeyen ama hastalık olmayan sonuçları gösterir. EKO dediğin kalbin ultrasonudur. Yani canını yakmaz. Kapak esneklikleri ve doğumsal küçük farklılıklar da çarpıntı yapabilir. Kalbin kaslarını, kapaklarını, çalışmasını, kalp zarını, kalbe bağlı büyük damarlarını TT EKO kardiyografi tetkiki ile değerlendiririz. Çok faydalı, zararsız çok önemli bir tetkiktir.



DİYETİNE UY İLACI İÇ

39 yaşındayım. Şeker hastasıyım. Ne yaptıysam şekerim düzelmedi. Bıktım, bunaldım ve vazgeçtim. Niye düzelmiyor bu şeker?

Düzelmeyen şeker hastası yoktur. Düzelmek istemeyen veya düzeltilemeyen şeker hastası vardır. Sana özel değişiklikleri tespit edip uygulaman gerekir. Öncelikle güvenebileceğin bir doktor bul. Sihirbaz arama. Sabır yoksa tedavi olmaz. Daha önce yapılanları gözden geçirelim. Şeker hastalığına eşlik eden diğer hastalıkları araştıralım. Sen de beslenme alışkanlıklarını olması gerektiği gibi uygula. Yeterince su iç.

Hareket et. Güzel uyu. Diyetine uy. Stresin için destekleyici ilaç kullanalım.



PERHİZ YAP KURTUL

2 yıldır şekerim var. Ölç ölç yüksek çıkıyor. Ömür boyu bunu çekecek miyim? Doktorlara gidiyorum. Sonuç aynı. Niye sürekli yükseliyor diyorum "Sinirdendir" diyorlar. Sinir şekeri niye yükseltsin ki?

Arabayı 20 kere çarpsan, 21 kere tamir ettirsen bir daha çarptığında da bozulur.

Yani sen sinirli, gergin, huzursuz olursan şekerin düşmez. Baskı altında iken, vücut adrenalin ve kortizon adı verilen stres hormonlarını salgılayarak reaksiyon gösterir. Bu hormonlar karaciğerden kana şeker salgılanmasını sağlarlar.

Perhiz yap, yeterince su iç, hareket et. Ayrıca ozon tedavisi ve manyetik alan tedavisinden de mutlaka faydalan.



SİGARAYI BIRAK

14 yıldır sigara içiyorum. Arkadaşımın ciğerlerinde iltihap çıktı. Sigaradan demişler. Bana da bulaşır mı?

Sigara kronik bronşit ve bağışıklık sistemine ait bozukluklar yapar. Bazı mikroplar bu zeminde apseye kadar ilerleyen hastalıklar yapar. Sebep olan mikrobun durumuna göre sana da bulaşma söz konusu olabilir. Yani tüberküloz ihtimali başta olmak üzere birçok mikrop akciğer iltihabına neden olabilir. Hemen göğüs hastalıkları uzmanına muayene ol. Önce sigarayı bırakmalısın. Mutlaka bol su iç. Arkadaşına da geçmiş olsun.



İLAÇLARINI UNUTMA

Üç ay önce romatizma nedeniyle kortizonlu bir ilaç almaya başladım. Kontrole gittiğimde tiroit bezim de az çalışmaya başlamış. Bunun romatizmayla ilgisi var mı?

En azından romatizma ilacıyla ilgisi olabilir. Kortizonlu ilaçlar, tiroit hormonunun aktif kullanılmasını azaltabilirler. Bu da tiroit bezinin çalışmasını olumsuz etkileyebilir. İlaç tedavisini ve takibini tekrar düzenlemek gerekebilir. Romatizma tedavisinde mecburi kortizonlu ilaçlar kullanılacaksa tiroit testlerini ve gerekirse tiroit ilaçlarını ihmal etmemek gerekir.



KEKİK TÜKETMELİSİN

İki gün çok şiddetli öksürük ve ateşim oldu. Acile gittim. Domuz gribinden şüphelendiler. Testi var mı bu hastalığın?

ÖKSÜRÜK ve ateş, sık rastladığımız şikayetlerdir. Genellikle üst ve alt solunum yolu hastalıklarında karşılaşırız. Her öksürük ve ateş, grip değildir. Hatta her grip de domuz gribi değildir. Grip hastalığını yapan mikrop influenza virüsüdür. Belirtilerin başlamasından itibaren 48 saat içerisinde bu virüsü gösteren test istenebilir.