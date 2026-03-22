Yeni böbrek taşı düşürdüm. Doktorum "Bitki çayları iç" dedi. Fitoterapi Uzmanı'na yönlendirdi. Doğru mu bu? Siz ne önerirsiniz?

Doğru söylemiş. Sağlık Bakanlığı, Fitoterapi eğitimi sonrası doktorların bu konuda tedavi tavsiyesini yasal hale getirdi. Böbrek taşlarının tekrar oluşmaması için günlük hayatta tükettiğimiz gıdalardan ve bitkilerden faydalanabiliriz. Örneğin maydanoz çayı faydalıdır. 1 su bardağı kaynamış suya 1 yemek kaşığı sapıyla birlikte doğranmış taze maydanozu koyun. Bardağın ağzı kapalı olarak 10 dakika bekletin. Sonra yudum yudum için. Haftada en az 3 gün/günde en az 1 bardak için. İdrar yolu enfeksiyonlarına da iyi gelen bu çayı herkes içebilir. Başka bitkiler için kişisel öneriler Doktor takibinde olur. Su iç. Hareket et. Bazı gıdalardan da sakınmalısın.

HORMONA BAKILSIN

Nişanlım 30 yaşında. Regl dönemleri 20 gün 1 ay gecikiyor. Kendisi doktora gitmeye utanıyor. Herhangi bir ilaç kullanmıyor. 2 yıllık nişanlıyız, kendisini tanıdığımdan beri sürekli burun akıntısı ve öksürüğü var. Regl gecikmesinin sebebi ne olabilir?

Adet kanaması olarak tanımlanan menstruasyon kanamalarının ne zaman başladığı önemli. Başlangıcın geç olduğu durumlarda düzensiz adet kanamaları hastalık olmaksızın gerçekleşebilir. Ancak yaşı 30 olunca doktor değerlendirmesi şart. Özellikle hormon hastalıkları ve yumurtalık hastalıkları adet gecikmelerine neden olabilir. Kalıcı sıkıntılar olmaması için erken muayene ve tetkik önemli. İhmal etmeyin.

KAFAN RAHATLASIN

Yaşım 48. Hanımla aramız iyi değil. Stresi kaldıramıyorum. İlişki sırasında yeterince sertleşemiyorum. Ailemde kolesterol yüksekliği var. Sorunum kolesterolden olabilir mi?

Öncelikle sen kolesterol düzeylerine baktır. Kolesterol yükseldi diye sertlik direk olarak etkilenmez. Zaten cinselliğimizi sağlayan hormonların yapılmasında kolesterol kullanılır. Ancak damar sertliği yüksek kolesterol düzeyi olan kişilerde daha erken başlayabilir. Cinsel organımızın sertleşmesi dediğimiz durum kan akımıyla ilgilidir. Yani yüksek kolesterol ve diğer sebepler damar sertliği meydana getirdiyse, sertleşmede azalabilir. Aynı zamanda kalp damarları da bu nedenle tıkanabileceğinden kalp krizi riskleri artabilir. Korkulu rüya görme. Tahlil yaptır. İç Hastalıkları Uzmanı'na git. Kafan rahatlasın. Boynu bükük dolaşma. Ayrıca kan şeker düzeyleri düşük olduğunda bu şikayetler görülebilir.

D VİTAMİNİ AL

32 yaşındayım. 3 yıldır güneş yüzü göremiyorum. Adetlerim düzenli. D vitamini kullansam faydalı olur mu?

Öncelikle bir kez kan tahlili yaptır. Herhangi bir ilaç kullanmadan sende ne kadar bulunduğunu bilelim. D vitamini yağda erir. Kemik yapı ve onunla ilgili dokular için önemli görevlere sahip bir vitamindir. Ayrıca yağda eriyen ve kalsiyum, fosforun sindirim yollarında kullanımında da faydaları vardır. Özellikle çocuklarda büyüme için gereklidir. Süt çocukları, et yemeyenler, güneş teması az olanlar ve yaşlılarda D vitamini eksikliği olabilir. Günde 20 dakika dizlere kadar ve dirseklere kadar sıyrılıp güneşe gösterilen cildimiz yeterli D vitamini üretebilir. Doğal olanı budur. Yine de D vitamini açığı varsa tedavi/destek amaçlı D vitamini kullan. Fazlası da başka sıkıntılar çıkarır. Unutma.