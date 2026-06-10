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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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Behçet bulaşıcı değil

Eklenme Tarihi 10 Haziran 2026

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Nafiz hocam bana 4 yıl önce Behçet tanısı kondu. Herhangi bir ilaç kullanmıyorum. Şimdi eşimde lekeler oluştu. Ne olduğu bilinmiyor.
Behçet ile ilgili mi?

Bu hastalık takip edilen romatizmal grup bir hastalıktır. Etkilediği organa ve şiddetine göre ilaçlı takibi yapılır. Bu nedenle düzenli olarak uzman takibinde kalmanız gerekir. Bize başvuran hastalarımızda ozon tedavisi uyguluyoruz. Behçet hastalığı bulaşıcı değildir. Başka birine bulaşmaz.

KORKUYORUM


21 yaşında bir bayanım. Bildiğiniz gibi günün birinde evleneceğim. Ama ben tanımadığım bir erkekle nasıl baş başa uyuyabilirim. Korkuyorum.

Öncelikle sakin ol. Evlilik tanışır tanışmaz yapılan bir uygulama değil. Yani panikten böyle düşünme. Görüşme, söz, nişan süreçleri var. Yani Kişiler ve aileleri tanışıyor, konuşuyor. Karar veriyor. Evlilik sonra. Ayrıca evlilik bedensel ve ruhsal farklılaşmaya da neden olur. Bu hali de yavaş yavaş tecrübe edineceksin. Zaten güvenemeyeceğin bir damat adayıyla da evlenme. Bu durum için etrafından, psikologdan mutlaka destek al. Panik olacak bir durum yok. Milyarlarca insan evleniyor.


TERLEMEYE DİKKAT

Diyabet hastasıyım. İnsülin başladılar. "Şekerin düşmesin dikkat et" dediler. Şekerimin düştüğünü nasıl anlayabilirim?

Eğer düzenli olarak yemek yeme listeni uygulamazsan, yani insülin uyguladıktan sonra yemek yemezsen kan glikozun düşer. Kan glikozu düşerse; soğuk terleme, baygınlık hissi, baş ağrısı, dudaklarda uyuşma, karıncalanma, çarpıntı, bulanık görme, sersemlik, konsantrasyon güçlüğü olabilir. Sende bu şikayetler olursa hemen kan şekerini ölçtür.
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