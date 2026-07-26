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Antalya'da kaza: 5 ölü 2 yaralı

Antalya'da kaza: 5 ölü 2 yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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