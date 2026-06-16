Proje okulları atama sonuçları 2026: MEB atama ve görevlendirme sonuçları açıklandı mı?
MEB bünyesindeki özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen atamaları ile müdür ve müdür yardımcısı görevlendirme sonuçları 16 Haziran 2026 tarihi itibarıyla açıklanıyor. Mayıs ayında 10 tercih hakkını kullanarak başvurularını tamamlayan adaylar için tebligat ve ilişik kesme takvimi de netleşti. İşte kılavuzda yer alan kritik tarihler ve yerleştirme sonuçlarının detayları.
Hızlı Özet Göster
- Milli Eğitim Bakanlığı, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçlarını 16 Haziran 2026'da açıklayacak.
- Başvuru süreci 5-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda tamamlanmıştı ve sonuçlar http://personel.meb.gov.tr adresinde duyurulacak.
- Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri 26 Haziran 2026'dan itibaren, yöneticilerin ise 10 Temmuz 2026'dan itibaren başlayacak.
- Atama ve görevlendirmeler, adayların tercihleri dikkate alınarak gerçekleştirildi ve ilan edilen kontenjanlar güncellenebilecek.
- Spor liseleri ve güzel sanatlar liselerine yapılacak atamalar ilgili yönetmelik hükümlerine göre yürütüldü.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sürecine ilişkin yürütülen çalışmaların sonuçları bugün açıklanıyor.
Bakanlığın yayımladığı takvime göre proje okullarına yapılacak öğretmen atamaları ile müdür ve müdür yardımcısı görevlendirmelerine ilişkin sonuçlar, 16 Haziran 2026 tarihinden itibaren ilan edilecek. Başvuru sürecini tamamlayan binlerce öğretmen ve yönetici adayı, sonuçların duyurulmasını bekliyor.
BAŞVURULAR MAYIS AYINDA ALINMIŞTI
Proje okullarında görev almak isteyen öğretmenler ile yönetici adayları, 5-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda başvuruda bulundu.
Adaylar başvurularını MEBBİS ve Personel Genel Müdürlüğü sistemleri üzerinden gerçekleştirirken, en fazla 10 eğitim kurumunu tercih edebildi.
Başvuruların ardından il milli eğitim müdürlükleri tarafından 5-11 Mayıs tarihleri arasında elektronik onay işlemleri tamamlandı.
SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Sonuçlar, http://personel.meb.gov.tr adresinde duyurulacak olup atama/görevlendirme 2026 Yılı Proje Okullarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Takviminde belirlenen süreler içinde tamamlanacak.
TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU
Ataması yapılan öğretmenler için tebligat ve ilişik kesme işlemleri 26 Haziran 2026 tarihinden itibaren başlayacak.
Yönetici olarak görevlendirilen müdür ve müdür yardımcılarının tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek.
Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, ataması veya görevlendirmesi yapılan personelin işlemlerinin daha sonra iptal edilmeyeceği de vurgulandı.
ATAMALAR TERCİHLER DİKKATE ALINARAK YAPILDI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre atama ve görevlendirmeler, adayların tercihleri esas alınarak gerçekleştirildi.
Bakanlık ayrıca süreç içerisinde okul normlarında meydana gelebilecek değişiklikler veya yargı kararları nedeniyle ilan edilen kontenjanların güncellenebileceğini bildirdi.
Spor liselerinde beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinde görsel sanatlar ve müzik öğretmenliği alanlarına yapılacak atamalar ise ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütüldü.
2026 PROJE OKULLARI ATAMA TAKVİMİ
|İşlem
|Tarih
|Sonuçların açıklanması
|16 Haziran 2026
|Öğretmen tebligat ve ilişik kesme işlemleri
|26 Haziran 2026'dan itibaren
|Yönetici tebligat ve ilişik kesme işlemleri
|10 Temmuz 2026'dan itibaren