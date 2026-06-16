Proje okullarındaki boş norm kadrolar için başvurular mayıs ayında alınmıştı.

TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Ataması yapılan öğretmenler için tebligat ve ilişik kesme işlemleri 26 Haziran 2026 tarihinden itibaren başlayacak.

Yönetici olarak görevlendirilen müdür ve müdür yardımcılarının tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek.

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, ataması veya görevlendirmesi yapılan personelin işlemlerinin daha sonra iptal edilmeyeceği de vurgulandı.