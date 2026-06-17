İsim isim atama listesi! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

|ADI VE SOYADI
|ESKİ GÖREVİ
|YENİ GÖREVİ
|Ahmet BAŞER
|Personel Genel Müdürlüğü - Daire Başkanı
|Personel Genel Müdürlüğü - Genel Müdür Yardımcısı
|Mustafa ÇİFTÇİLER
|İller İdaresi Genel Müdürlüğü - Daire Başkanı
|Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü - Genel Müdür Yardımcısı
|Tekin DÜNDAR
|Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü - Daire Başkanı
|Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü - Genel Müdür Yardımcısı
|Namık Kemal NAZLI
|Ankara Vali Yardımcısı
|Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Hukuk Müşaviri
|Selçuk YOSUNKAYA
|Afyonkarahisar - Sandıklı Kaymakamı
|Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü - Daire Başkanı
|Mustafa AKIN
|Hakkari - Yüksekova Kaymakamı
|İller İdaresi Genel Müdürlüğü - Daire Başkanı
|Muhammet TUGAY
|Erzurum - Aziziye Kaymakamı
|Personel Genel Müdürlüğü - Daire Başkanı
|Buğra KARADAĞ
|Erzincan - Üzümlü Kaymakamı
|Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü - Şube Müdürü
|Erdem KARANFİL
|Kilis - Musabeyli Kaymakamı
|Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü - Şube Müdürü
|Ahmet Salih POÇANOĞLU
|Erzurum - İspir Kaymakamı
|Eğitim Dairesi Başkanlığı - Şube Müdürü
|Muhammed YILMAZ
|Batman - Beşiri Kaymakamı
|Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü - Şube Müdürü
|Mehmet Sadık KILIÇ
|Mardin - Yeşilli Kaymakamı
|Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü - Şube Müdürü
|Muhammed Enes İPEK
|Mardin - Dargeçit Kaymakamı
|İller İdaresi Genel Müdürlüğü - Şube Müdürü
|Muhammed ÖZTAŞ
|Batman - Gercüş Kaymakamı
|Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü - Şube Müdürü
|Mehmet Can İRDELP
|Çanakkale - Yenice Kaymakamı
|Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı - Şube Müdürü
|Hamza ÖZBİLGİ
|Kilis Vali Yardımcısı
|İller İdaresi Genel Müdürlüğü - Şube Müdürü
|Cihat ABUKAN
|Muş Vali Yardımcısı
|İller İdaresi Genel Müdürlüğü - Şube Müdürü
|Tayyar Emre MAHMUTOĞLU
|Hakkari Vali Yardımcısı
|Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü - Şube Müdürü
|Murat BEŞİKCİ
|Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Hukuk Müşaviri
|Mersin - Akdeniz Kaymakamı
|Emre ZEYREK
|İller İdaresi Genel Müdürlüğü - Daire Başkanı
|Bursa - Kestel Kaymakamı
|Zerrin ÇAY BEŞİKCI
|Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Hukuk Müşaviri
|Mersin Vali Yardımcısı
|Ahmet Naci HELVACI
|Tekirdağ - Şarköy Kaymakamı
|Bilecik - Bozüyük Kaymakamı
|Metin ARSLANBAŞ
|Balıkesir - Karesi Kaymakamı
|İzmir - Dikili Kaymakamı
|Ahmet Hikmet ŞAHİN
|Antalya - Aksu Kaymakamı
|Eskişehir - Odunpazarı Kaymakamı
|Günhan YAZAR
|Sakarya - Erenler Kaymakamı
|Manisa - Şehzadeler Kaymakamı
|Metin KUBİLAY
|Kocaeli - Dilovası Kaymakamı
|Sakarya - Erenler Kaymakamı
|İsim Soyisim
|Eski Görev Yeri
|Yeni Görev Yeri
|Ali CANDAN
|Sakarya - Serdivan Kaymakamı
|Konya - Selçuklu Kaymakamı
|Alper Faruk GÜNGÖR
|Manisa - Alaşehir Kaymakamı
|Denizli - Pamukkale Kaymakamı
|Uğur BULUT
|Denizli - Pamukkale Kaymakamı
|İstanbul - Adalar Kaymakamı
|Fatih GENEL
|Manisa - Şehzadeler Kaymakamı
|Konya - Ereğli Kaymakamı
|Resul ÇELİK
|İstanbul - Çekmeköy Kaymakamı
|Kocaeli - Dilovası Kaymakamı
|Kemal YILDIZ
|Kırklareli - Lüleburgaz Kaymakamı
|Ordu - Ünye Kaymakamı
|Ayhan IŞIK
|Ordu - Ünye Kaymakamı
|Kırklareli - Lüleburgaz Kaymakamı
|Gökhan GÜRBÜZEROL
|Tekirdağ - Marmaraereğlisi Kaymakamı
|Balıkesir - Altıeylül Kaymakamı
|Bahri TİRYAKİ
|İstanbul - Maltepe Kaymakamı
|Bursa - Osmangazi Kaymakamı
|Mehmet AKÇAY
|Ankara - Keçiören Kaymakamı
|İstanbul - Maltepe Kaymakamı
|Hasan YAMAN
|Balıkesir - Ayvalık Kaymakamı
|İzmir - Bergama Kaymakamı
|Vural KARAGÜL
|İzmir - Tire Kaymakamı
|Muğla - Milas Kaymakamı
|Mesut YAKUTA
|Muğla - Dalaman Kaymakamı
|İzmir - Tire Kaymakamı
|Engin AKSAKAL
|Balıkesir - Bandırma Kaymakamı
|İzmir - Bayraklı Kaymakamı
|Eren ARSLAN
|Bursa - İnegöl Kaymakamı
|İstanbul - Ataşehir Kaymakamı
|Tolga TOĞAN
|İstanbul - Silivri Kaymakamı
|Sakarya - Serdivan Kaymakamı
|Ayhan AKPAY
|Hatay - Kırıkhan Kaymakamı
|Bursa - İnegöl Kaymakamı
|Muhammed Lütfi KOTAN
|Giresun - Tirebolu Kaymakamı
|Trabzon - Ortahisar Kaymakamı
|Ahmet KARATEPE
|Aksaray - Ortaköy Kaymakamı
|Çankırı - Ilgaz Kaymakamı
|Musa SARI
|İzmir - Kemalpaşa Kaymakamı
|Sakarya - Adapazarı Kaymakamı
|Mehmet SOĞUKPINAR
|Mersin - Toroslar Kaymakamı
|Ankara - Keçiören Kaymakamı
|Eyüp FIRAT
|Tekirdağ - Hayrabolu Kaymakamı
|Mersin - Silifke Kaymakamı
|Cevat ÇELİK
|İzmir - Menderes Kaymakamı
|Antalya - Aksu Kaymakamı
|Recep ÖZTÜRK
|Bursa - Kestel Kaymakamı
|Balıkesir - Bandırma Kaymakamı
|Mustafa Ünver BÖKE
|Muğla - Milas Kaymakamı
|Ordu - Fatsa Kaymakamı
|Ömer ÇİMŞİT
|Isparta - Eğirdir Kaymakamı
|Balıkesir - Ayvalık Kaymakamı
|Murat EREN
|Konya - Ereğli Kaymakamı
|İstanbul - Silivri Kaymakamı
|Ömer BİLGİN
|Diyarbakır - Kayapınar Kaymakamı
|İstanbul - Çekmeköy Kaymakamı
|İsim
|Eski Görev Yeri
|Yeni Görev Yeri
|Faruk ERDEM
|Antalya - Elmalı Kaymakamı
|Ankara - Kızılcahamam Kaymakamı
|Ayhan TERZİ
|Bursa - Mudanya Kaymakamı
|İstanbul - Güngören Kaymakamı
|Enver YILMAZ
|Sinop - Boyabat Kaymakamı
|Bursa - Mudanya Kaymakamı
|Ferhat VARDAR
|Trabzon - Beşikdüzü Kaymakamı
|Muğla - Dalaman Kaymakamı
|Cuma EMEÇ
|Uşak - Banaz Kaymakamı
|Ardahan - Göle Kaymakamı
|Erkan SAVAR
|Malatya - Battalgazi Kaymakamı
|Şanlıurfa - Haliliye Kaymakamı
|Yusuf CANKATAR
|Trabzon - Akçaabat Kaymakamı
|Hatay - Kırıkhan Kaymakamı
|Abdullah ŞAHİN
|Mardin - Kızıltepe Kaymakamı
|Trabzon - Akçaabat Kaymakamı
|Murat ACAR
|Manisa - Saruhanlı Kaymakamı
|Mardin - Kızıltepe Kaymakamı
|Tuncay KALDIRIM
|Erzurum - Yakutiye Kaymakamı
|Giresun - Tirebolu Kaymakamı
|Okan DAŞTAN
|Kars - Kağızman Kaymakamı
|İzmir - Kemalpaşa Kaymakamı
|Evren ÇAKIR
|Mardin - Nusaybin Kaymakamı
|Zonguldak - Kozlu Kaymakamı
|Musa Kazım ÇELİK
|Antalya - Finike Kaymakamı
|Uşak - Banaz Kaymakamı
|Çağlar TEKİN
|Tokat - Zile Kaymakamı
|Sakarya - Geyve Kaymakamı
|Murat KARALOĞLU
|Van - Erciş Kaymakamı
|İzmir - Menderes Kaymakamı
|Murat EKİNCİ
|Ağrı - Doğubayazıt Kaymakamı
|Muğla - Ula Kaymakamı
|Adem BALKANLIOĞLU
|Şanlıurfa - Suruç Kaymakamı
|Antalya - Elmalı Kaymakamı
|Mustafa AYVAT
|Samsun - Havza Kaymakamı
|Ağrı - Doğubayazıt Kaymakamı
|Mehmet Rıdvan DOĞAN
|Muğla - Ula Kaymakamı
|Erzurum - Yakutiye Kaymakamı
|Muammer SARIDOĞAN
|Kahramanmaraş - Afşin Kaymakamı
|Trabzon - Beşikdüzü Kaymakamı
|Samet SERİN
|Siirt - Kurtalan Kaymakamı
|Samsun - Havza Kaymakamı
|Batuhan BİNGÖL
|Bitlis - Ahlat Kaymakamı
|Afyonkarahisar - Sandıklı Kaymakamı
|Ömer Tuğrul KUNDAKÇI
|Mardin - Mazıdağı Kaymakamı
|Malatya - Battalgazi Kaymakamı
|Abdullah ARSLANTÜRK
|Artvin - Hopa Kaymakamı
|Kahramanmaraş - Afşin Kaymakamı
|Bayram YILDIZ
|Van - Gevaş Kaymakamı
|Samsun - Vezirköprü Kaymakamı
|Fatma TURHAN KESER
|Ordu - Perşembe Kaymakamı
|Van - Gürpınar Kaymakamı
|Ahmed ÇELİK
|Sinop - Ayancık Kaymakamı
|Van - Erciş Kaymakamı
|Ahmet GÜLDEREN
|Siirt - Pervari Kaymakamı
|Aydın - Kuyucak Kaymakamı