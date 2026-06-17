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İsim isim atama listesi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni Atama Kararı, mülki idare amirlikleri kadrolarında çok kapsamlı bir değişimi beraberinde getirdi. 17 Haziran 2026 tarihli ve 33283 sayılı Resmî Gazete'de yer alan 2026/148 sayılı karar doğrultusunda, Türkiye genelinde yüzlerce kaymakam, vali yardımcısı ve İçişleri Bakanlığı bürokratı yeni görev yerlerine atandı.

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İsim isim atama listesi! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2026/148 sayılı Atama Kararı, 17 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete'de yer alarak resmen yürürlüğe girdi.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince yapılan atamalarla, yüzlerce kaymakam, vali yardımcısı ve bakanlık bürokratının görev yeri sil baştan değiştirildi.

İsim isim atama listesi! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

İşte taşra teşkilatını ve merkez bürokrasisini yeniden şekillendiren dev kararnamenin öne çıkan detayları...

İsim isim atama listesi! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
ADI VE SOYADIESKİ GÖREVİYENİ GÖREVİ
Ahmet BAŞERPersonel Genel Müdürlüğü - Daire BaşkanıPersonel Genel Müdürlüğü - Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa ÇİFTÇİLERİller İdaresi Genel Müdürlüğü - Daire BaşkanıSivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü - Genel Müdür Yardımcısı
Tekin DÜNDARNüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü - Daire BaşkanıBilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü - Genel Müdür Yardımcısı
Namık Kemal NAZLIAnkara Vali YardımcısıHukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Hukuk Müşaviri
Selçuk YOSUNKAYAAfyonkarahisar - Sandıklı KaymakamıSivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü - Daire Başkanı
Mustafa AKINHakkari - Yüksekova Kaymakamıİller İdaresi Genel Müdürlüğü - Daire Başkanı
Muhammet TUGAYErzurum - Aziziye KaymakamıPersonel Genel Müdürlüğü - Daire Başkanı
Buğra KARADAĞErzincan - Üzümlü KaymakamıBilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü - Şube Müdürü
Erdem KARANFİLKilis - Musabeyli KaymakamıNüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü - Şube Müdürü
Ahmet Salih POÇANOĞLUErzurum - İspir KaymakamıEğitim Dairesi Başkanlığı - Şube Müdürü
Muhammed YILMAZBatman - Beşiri KaymakamıBilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü - Şube Müdürü
Mehmet Sadık KILIÇMardin - Yeşilli KaymakamıNüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü - Şube Müdürü
Muhammed Enes İPEKMardin - Dargeçit Kaymakamıİller İdaresi Genel Müdürlüğü - Şube Müdürü
Muhammed ÖZTAŞBatman - Gercüş KaymakamıNüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü - Şube Müdürü
Mehmet Can İRDELPÇanakkale - Yenice KaymakamıAvrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı - Şube Müdürü
Hamza ÖZBİLGİKilis Vali Yardımcısıİller İdaresi Genel Müdürlüğü - Şube Müdürü
Cihat ABUKANMuş Vali Yardımcısıİller İdaresi Genel Müdürlüğü - Şube Müdürü
Tayyar Emre MAHMUTOĞLUHakkari Vali YardımcısıSivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü - Şube Müdürü
Murat BEŞİKCİHukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Hukuk MüşaviriMersin - Akdeniz Kaymakamı
Emre ZEYREKİller İdaresi Genel Müdürlüğü - Daire BaşkanıBursa - Kestel Kaymakamı
Zerrin ÇAY BEŞİKCIHukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Hukuk MüşaviriMersin Vali Yardımcısı
Ahmet Naci HELVACITekirdağ - Şarköy KaymakamıBilecik - Bozüyük Kaymakamı
Metin ARSLANBAŞBalıkesir - Karesi Kaymakamıİzmir - Dikili Kaymakamı
Ahmet Hikmet ŞAHİNAntalya - Aksu KaymakamıEskişehir - Odunpazarı Kaymakamı
Günhan YAZARSakarya - Erenler KaymakamıManisa - Şehzadeler Kaymakamı
Metin KUBİLAYKocaeli - Dilovası KaymakamıSakarya - Erenler Kaymakamı
İsim isim atama listesi! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
İsim SoyisimEski Görev YeriYeni Görev Yeri
Ali CANDANSakarya - Serdivan KaymakamıKonya - Selçuklu Kaymakamı
Alper Faruk GÜNGÖRManisa - Alaşehir KaymakamıDenizli - Pamukkale Kaymakamı
Uğur BULUTDenizli - Pamukkale Kaymakamıİstanbul - Adalar Kaymakamı
Fatih GENELManisa - Şehzadeler KaymakamıKonya - Ereğli Kaymakamı
Resul ÇELİKİstanbul - Çekmeköy KaymakamıKocaeli - Dilovası Kaymakamı
Kemal YILDIZKırklareli - Lüleburgaz KaymakamıOrdu - Ünye Kaymakamı
Ayhan IŞIKOrdu - Ünye KaymakamıKırklareli - Lüleburgaz Kaymakamı
Gökhan GÜRBÜZEROLTekirdağ - Marmaraereğlisi KaymakamıBalıkesir - Altıeylül Kaymakamı
Bahri TİRYAKİİstanbul - Maltepe KaymakamıBursa - Osmangazi Kaymakamı
Mehmet AKÇAYAnkara - Keçiören Kaymakamıİstanbul - Maltepe Kaymakamı
Hasan YAMANBalıkesir - Ayvalık Kaymakamıİzmir - Bergama Kaymakamı
Vural KARAGÜLİzmir - Tire KaymakamıMuğla - Milas Kaymakamı
Mesut YAKUTAMuğla - Dalaman Kaymakamıİzmir - Tire Kaymakamı
Engin AKSAKALBalıkesir - Bandırma Kaymakamıİzmir - Bayraklı Kaymakamı
Eren ARSLANBursa - İnegöl Kaymakamıİstanbul - Ataşehir Kaymakamı
Tolga TOĞANİstanbul - Silivri KaymakamıSakarya - Serdivan Kaymakamı
Ayhan AKPAYHatay - Kırıkhan KaymakamıBursa - İnegöl Kaymakamı
Muhammed Lütfi KOTANGiresun - Tirebolu KaymakamıTrabzon - Ortahisar Kaymakamı
Ahmet KARATEPEAksaray - Ortaköy KaymakamıÇankırı - Ilgaz Kaymakamı
Musa SARIİzmir - Kemalpaşa KaymakamıSakarya - Adapazarı Kaymakamı
Mehmet SOĞUKPINARMersin - Toroslar KaymakamıAnkara - Keçiören Kaymakamı
Eyüp FIRATTekirdağ - Hayrabolu KaymakamıMersin - Silifke Kaymakamı
Cevat ÇELİKİzmir - Menderes KaymakamıAntalya - Aksu Kaymakamı
Recep ÖZTÜRKBursa - Kestel KaymakamıBalıkesir - Bandırma Kaymakamı
Mustafa Ünver BÖKEMuğla - Milas KaymakamıOrdu - Fatsa Kaymakamı
Ömer ÇİMŞİTIsparta - Eğirdir KaymakamıBalıkesir - Ayvalık Kaymakamı
Murat ERENKonya - Ereğli Kaymakamıİstanbul - Silivri Kaymakamı
Ömer BİLGİNDiyarbakır - Kayapınar Kaymakamıİstanbul - Çekmeköy Kaymakamı
İsim isim atama listesi! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
İsimEski Görev YeriYeni Görev Yeri
Faruk ERDEMAntalya - Elmalı KaymakamıAnkara - Kızılcahamam Kaymakamı
Ayhan TERZİBursa - Mudanya Kaymakamıİstanbul - Güngören Kaymakamı
Enver YILMAZSinop - Boyabat KaymakamıBursa - Mudanya Kaymakamı
Ferhat VARDARTrabzon - Beşikdüzü KaymakamıMuğla - Dalaman Kaymakamı
Cuma EMEÇUşak - Banaz KaymakamıArdahan - Göle Kaymakamı
Erkan SAVARMalatya - Battalgazi KaymakamıŞanlıurfa - Haliliye Kaymakamı
Yusuf CANKATARTrabzon - Akçaabat KaymakamıHatay - Kırıkhan Kaymakamı
Abdullah ŞAHİNMardin - Kızıltepe KaymakamıTrabzon - Akçaabat Kaymakamı
Murat ACARManisa - Saruhanlı KaymakamıMardin - Kızıltepe Kaymakamı
Tuncay KALDIRIMErzurum - Yakutiye KaymakamıGiresun - Tirebolu Kaymakamı
Okan DAŞTANKars - Kağızman Kaymakamıİzmir - Kemalpaşa Kaymakamı
Evren ÇAKIRMardin - Nusaybin KaymakamıZonguldak - Kozlu Kaymakamı
Musa Kazım ÇELİKAntalya - Finike KaymakamıUşak - Banaz Kaymakamı
Çağlar TEKİNTokat - Zile KaymakamıSakarya - Geyve Kaymakamı
Murat KARALOĞLUVan - Erciş Kaymakamıİzmir - Menderes Kaymakamı
Murat EKİNCİAğrı - Doğubayazıt KaymakamıMuğla - Ula Kaymakamı
Adem BALKANLIOĞLUŞanlıurfa - Suruç KaymakamıAntalya - Elmalı Kaymakamı
Mustafa AYVATSamsun - Havza KaymakamıAğrı - Doğubayazıt Kaymakamı
Mehmet Rıdvan DOĞANMuğla - Ula KaymakamıErzurum - Yakutiye Kaymakamı
Muammer SARIDOĞANKahramanmaraş - Afşin KaymakamıTrabzon - Beşikdüzü Kaymakamı
Samet SERİNSiirt - Kurtalan KaymakamıSamsun - Havza Kaymakamı
Batuhan BİNGÖLBitlis - Ahlat KaymakamıAfyonkarahisar - Sandıklı Kaymakamı
Ömer Tuğrul KUNDAKÇIMardin - Mazıdağı KaymakamıMalatya - Battalgazi Kaymakamı
Abdullah ARSLANTÜRKArtvin - Hopa KaymakamıKahramanmaraş - Afşin Kaymakamı
Bayram YILDIZVan - Gevaş KaymakamıSamsun - Vezirköprü Kaymakamı
Fatma TURHAN KESEROrdu - Perşembe KaymakamıVan - Gürpınar Kaymakamı
Ahmed ÇELİKSinop - Ayancık KaymakamıVan - Erciş Kaymakamı
Ahmet GÜLDERENSiirt - Pervari KaymakamıAydın - Kuyucak Kaymakamı
İsim isim atama listesi! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
İsim isim atama listesi! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
İsim isim atama listesi! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
İsim isim atama listesi! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
İsim isim atama listesi! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
İsim isim atama listesi! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
İsim isim atama listesi! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
İsim isim atama listesi! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
İsim isim atama listesi! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
İsim isim atama listesi! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
İsim isim atama listesi! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
İsim isim atama listesi! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
İsim isim atama listesi! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
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Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel