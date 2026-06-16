Galatasaray'dan Avrupa devlerine çalım! 3 transfer birden

PSG'nin Fabian Ruiz'den bonservis geliri elde etmek istediği ve Galatasaray ile görüşmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Fabian Ruiz'in Real Betis'ten de teklif aldığı ve Dünya Kupası sonrası teklifleri değerlendireceği belirtildi.

Galatasaray, Wolverhampton'ın 40 milyon Euro değerindeki orta saha oyuncusu Joao Gomes için hem kulüp hem oyuncu temsilcileriyle temas kurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, PSG'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fabian Ruiz için menajer George Gardi aracılığıyla yeniden transfer görüşmelerine başladı.

Galatasaray, Juventus'un golcüsü Dusan Vlahovic için resmi teklif sundu ve oyuncuya yıllık 10 milyon Euro maaş, üç yıllık sözleşme ile toplam 35 milyon Euro bütçe önerdi.

Üç futbolcunun transfer süreçleri farklı dinamiklere sahip olsa da yönetim tüm dosyaları eş zamanlı olarak ilerletiyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, Paris Saint-Germain forması giyen Fabian Ruiz, Juventus'un golcüsü Dusan Vlahovic ve Wolverhampton'ın orta saha oyuncusu Joao Gomes için temaslarını sürdürüyor.

Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek için kapsamlı bir transfer operasyonu yürütüyor.

Fabian Ruiz Dünya Kupası'nda boy gösteriyor

FABIAN RUIZ İÇİN YENİDEN DEVREDE

Galatasaray, ocak ayında PSG'nin kapısını Fabian Ruiz için çalmış ancak Fransız kulübünden olumlu yanıt alamamıştı. Aradan geçen süreçte PSG ile İspanyol futbolcu arasındaki sözleşme uzatma görüşmelerinin sonuçsuz kalması, transfer ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Gelecek yaz sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinin bundan sonraki bölümünü uzun vadeli bir projede sürdürmeyi değerlendiriyor.

İspanyol basınında yer alan iddialara göre Ruiz'e eski kulübü Real Betis de talip oldu. La Liga'yı beşinci sırada tamamlayarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti alan Betis'in, eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak için şartlarını zorlayacağı öne sürüldü.