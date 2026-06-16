Galatasaray'dan Avrupa devlerine çalım! 3 transfer birden
Galatasaray, yeni sezon kadro planlamasında Avrupa çapında ses getirecek üç önemli transfer için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, orta sahada Fabian Ruiz ve Joao Gomes'i, forvette ise Dusan Vlahovic'i gündemine alırken, görüşmeler farklı aşamalarda devam ediyor. İşte detaylar...
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- Galatasaray, Juventus'un golcüsü Dusan Vlahovic için resmi teklif sundu ve oyuncuya yıllık 10 milyon Euro maaş, üç yıllık sözleşme ile toplam 35 milyon Euro bütçe önerdi.
- Sarı-kırmızılı kulüp, PSG'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fabian Ruiz için menajer George Gardi aracılığıyla yeniden transfer görüşmelerine başladı.
- Galatasaray, Wolverhampton'ın 40 milyon Euro değerindeki orta saha oyuncusu Joao Gomes için hem kulüp hem oyuncu temsilcileriyle temas kurdu.
- Fabian Ruiz'in Real Betis'ten de teklif aldığı ve Dünya Kupası sonrası teklifleri değerlendireceği belirtildi.
- PSG'nin Fabian Ruiz'den bonservis geliri elde etmek istediği ve Galatasaray ile görüşmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek için kapsamlı bir transfer operasyonu yürütüyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, Paris Saint-Germain forması giyen Fabian Ruiz, Juventus'un golcüsü Dusan Vlahovic ve Wolverhampton'ın orta saha oyuncusu Joao Gomes için temaslarını sürdürüyor.
Üç futbolcunun transfer süreçleri farklı dinamiklere sahip olsa da yönetim tüm dosyaları eş zamanlı olarak ilerletiyor.
FABIAN RUIZ İÇİN YENİDEN DEVREDE
Galatasaray, ocak ayında PSG'nin kapısını Fabian Ruiz için çalmış ancak Fransız kulübünden olumlu yanıt alamamıştı. Aradan geçen süreçte PSG ile İspanyol futbolcu arasındaki sözleşme uzatma görüşmelerinin sonuçsuz kalması, transfer ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Gelecek yaz sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinin bundan sonraki bölümünü uzun vadeli bir projede sürdürmeyi değerlendiriyor.
İspanyol basınında yer alan iddialara göre Ruiz'e eski kulübü Real Betis de talip oldu. La Liga'yı beşinci sırada tamamlayarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti alan Betis'in, eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak için şartlarını zorlayacağı öne sürüldü.
Galatasaray cephesi ise transfer sürecini hızlandırmak adına menajer George Gardi'ye yetki verdi. Dünya Kupası'nda mücadele edecek olması nedeniyle sürecin uzaması beklenen Fabian Ruiz için Gardi'nin, oyuncunun menajerlik şirketi Gersh ile temaslara başlayacağı ve görüşmeleri yürüteceği belirtildi.
PSG'nin gelecek sezon planlamasında önemli bir yer tutmadığı ifade edilen deneyimli futbolcudan bonservis geliri elde etmek isteyen Fransız ekibinin, Galatasaray ile masaya oturmaya sıcak baktığı öğrenildi. Kariyer planlamasını Dünya Kupası sonrasına bırakan Fabian Ruiz'in, turnuvanın ardından menajerine yetki vererek kendisine ulaşacak teklifleri değerlendirmesi bekleniyor. Son iki sezonda PSG ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan İspanyol futbolcunun, yeni takım seçimindeki en önemli kriterinin de bu organizasyonda mücadele edecek bir kulüp olması olarak gösteriliyor.
FORVETTE GÜNDEM DUSAN VLAHOVIC
Galatasaray'da Mauro Icardi'ye yapılan teklif sonrası Arjantinli yıldızın vereceği yanıt beklenirken, İtalya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki Sırp golcü Dusan Vlahovic için resmi teklif sundu.
Adı uzun süredir Bayern Münih ve Premier Lig'in üst düzey kulüpleriyle anılan Vlahovic'in, beklediği teklifleri henüz alamadığı belirtilirken Galatasaray'ın önemli bir mali paket hazırladığı aktarıldı.
Haberde, sarı-kırmızılıların oyuncuya yıllık 10 milyon Euro maaş önerdiği, üç yıllık sözleşme ve imza parasıyla birlikte toplam bütçenin yaklaşık 35 milyon Euro seviyesinde olduğu ifade edildi.
ORTA SAHADA ROTA JOAO GOMES
Galatasaray'ın orta saha için bir diğer hedefi ise Wolverhampton forması giyen Joao Gomes oldu. İngiliz ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Bu sezon takımında 41 karşılaşmada görev yapan Joao Gomes, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Yönetimin hem Wolverhampton kulübü hem de oyuncunun temsilcileriyle temas kurduğu öğrenildi.
Transfer sürecinde oyuncunun Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı belirtilirken, sarı-kırmızılı yönetim bonservis konusunda pazarlıklarını sürdürüyor.
Böylece Galatasaray, yeni sezon öncesinde hem orta saha hem de hücum hattını Avrupa'nın dikkat çeken isimleriyle güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.