Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 11:38

Manisa'nın Alaşehir ilçesi, sabah saatlerinde jandarma teşkilatını ve memleketi Erzincan'ı derinden sarsan acı bir trafik kazasına sahne oldu. Killik Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde görev yapan henüz 22 yaşındaki Uzman Çavuş Mustafa Pak, seyahat ettiği motosikletin kontrolünü kaybetmesi sonucu feci şekilde can verdi.

Kaza sonrası başlatılan adli ve idari soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Cezaevi Önünde Feci Çarpışma

Edinilen bilgilere göre kaza, Alaşehir Barış Mahallesi mevkiinde bulunan Alaşehir Cezaevi'nin tam önünde meydana geldi. M.Ç. (43) idaresindeki 45 KA 9425 plakalı TIR'a, aynı istikamette motosikletiyle seyir halinde olan uzman çavuş Mustafa Pak, arkadan sert bir şekilde çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan genç askeri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen acil servis ekiplerine bildirdi.

Hastanede Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden sağlık ve polis ekipleri, yaralı Pak'a ilk müdahaleyi kaza mahallinde yaptı. Ambulansla önce Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç asker, durumunun kritik ve ağır olması gerekçesiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Erzincanlı olan 22 yaşındaki Uzman Çavuş Mustafa Pak, doktorların saatler süren yoğun çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TIR Sürücüsü Gözaltında, İl Jandarma'da Tören Düzenleniyor

Motosikletin arkadan çarptığı TIR'ın şoförü M.Ç. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Hayatını kaybederek jandarma camiasını üzüntüye boğan Uzman Çavuş Mustafa Pak için Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nda askeri tören düzenleneceği ve ardından naaşının memleketine uğurlanacağı bildirildi.