Muslera'dan Uruguay tarihinde iki tarihi rekor
Fernando Muslera, Suudi Arabistan maçında 39 yıl 364 günlük yaşıyla Uruguay formasıyla Dünya Kupası'nda sahaya çıkan en yaşlı oyuncu oldu. Tecrübeli kaleci, aynı karşılaşmada 136. milli maçına çıkarak Edinson Cavani'yi yakaladı ve Uruguay tarihinin en çok forma giyen üçüncü futbolcusu unvanını da elde etti.
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- Fernando Muslera, Suudi Arabistan maçında 39 yıl 364 günlük yaşıyla Dünya Kupası'nda Uruguay forması giyen en yaşlı futbolcu oldu.
- Muslera bu rekorla Diego Godín'i geride bıraktı.
- Tecrübeli kaleci aynı maçta 136. kez milli forma giyerek Edinson Cavani'yi yakaladı.
- Muslera, Uruguay tarihinin en fazla milli maça çıkan 3. oyuncusu unvanını elde etti.
Fernando Fernando Muslera, Suudi Arabistan karşılaşmasıyla birlikte Uruguay Milli Takımı tarihinde iki önemli kilometre taşına imza attı.
39 yıl 364 günlük yaşıyla Dünya Kupası'nda Uruguay forması giyen en yaşlı futbolcu unvanını elde eden tecrübeli kaleci, bu alanda Diego Godín'i geride bıraktı.
Aynı mücadelede milli formayla 136. kez sahaya çıkan Muslera, Edinson Cavani'yi de yakalayarak Uruguay tarihinin en fazla milli maça çıkan 3. oyuncusu olmayı başardı.
Tecrübeli file bekçisi, böylece kariyerine ülke futbol tarihine geçen iki önemli rekor daha ekledi.
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Spor