Muslera'dan Uruguay tarihinde iki tarihi rekor

Muslera, Uruguay tarihinin en fazla milli maça çıkan 3. oyuncusu unvanını elde etti.

Tecrübeli kaleci aynı maçta 136. kez milli forma giyerek Edinson Cavani'yi yakaladı.

Muslera bu rekorla Diego Godín'i geride bıraktı.

Fernando Muslera, Suudi Arabistan maçında 39 yıl 364 günlük yaşıyla Dünya Kupası'nda Uruguay forması giyen en yaşlı futbolcu oldu.

39 yıl 364 günlük yaşıyla Dünya Kupası 'nda Uruguay forması giyen en yaşlı futbolcu unvanını elde eden tecrübeli kaleci, bu alanda Diego Godín'i geride bıraktı.

Fernando Fernando Muslera, Suudi Arabistan karşılaşmasıyla birlikte Uruguay Milli Takımı tarihinde iki önemli kilometre taşına imza attı.

Fernando Muslera

Aynı mücadelede milli formayla 136. kez sahaya çıkan Muslera, Edinson Cavani'yi de yakalayarak Uruguay tarihinin en fazla milli maça çıkan 3. oyuncusu olmayı başardı.

Tecrübeli file bekçisi, böylece kariyerine ülke futbol tarihine geçen iki önemli rekor daha ekledi.

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