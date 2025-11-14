Yeni evliyim. Ancak aşk hayatında hayal ettiğim mutluluğu bulamıyorum. Çünkü erken boşalıyorum. Neden oluyor?

Erken boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun? Eşin tatmin oluyor mu? Bu çok önemli. Ayrıca erken boşalma şikâyeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Yaşla artmaz. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir. Ayrıca bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Gurur meselesi yapma.



HEMEN UYUYOR

Eşimle 1 yıldır beraberiz. Hala ilişkiden sonra sessizce uyuyoruz. Sanki utanılacak bir şey yapıyoruz gibi davranıyor. Ben de huzursuz oluyorum. Sizce yanlış mıyım?



Cinsellik ve cinsel konuların konuşulması, cinselliğin ayıp olduğu, kadının cinsellikten zevk alması, cinsel fantezi kurmak, kadının cinsel ilişkiyi başlatması şeklinde ülkemizde olduğu kadar dünyada da yeni evli çiftlerin sıkıntılarının başında gelir.



AZ AZ SIK SIK YE



Midem yanıyor. Yediklerim midemi yakıyor. Stresten olabilir mi? Yediklerimden mi? Baharat yemiyorum ama yine de ağrıyor...



Yemeklerin iyi çiğnenmemesi, sıkıntı, stres, ağrı kesiciler, aşırı yağlı- baharatlı- asitli-kafeinli-gazlı yiyecek ve içecekler reflüyü arttırarak ekşimeye neden olur. Sakız çiğnemek, derin iç çekmeler, burun tıkanıklığı hava yutmanı sağlayarak ekşimeye neden olurlar. Bunları düzene koy. Az az ye, sık sık ye. İyi çiğne.