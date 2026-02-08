Sarı-Kırmızılı ekip Torreira’nın maaşına zam yapacak

Galatasaray Yönetimi, Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira'nın maaşına düzeltme yapmak için harekete geçti. Sarı-Kırmızılı Yönetim, yıldız oyuncunun maaşına 1 milyon Euro iyileştirme yapmayı hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar, Torreira'nın maaşını, 5 milyon Euro kazanan Barış Alper Yılmaz'ın maaşına çekecek. Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, geçtiğimiz ay, "Torreira biraz motivasyon kaybı yaşıyor, ailesine ve evine daha yakın olmak istiyor. Atletico Paranaense, Galatasaray'daki maaşıyla aynı ücreti ödemek için çok ciddi bir çaba gösteriyor" açıklaması yapmıştı.

BARIŞ SAĞDA LANG SOLDA

Alman yıldızı Leroy Sane, bugün oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Kanatlarda Noa Lang ile Barış Alper Yılmaz oynayacak. Milli oyuncumuz Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanatta, Lang'ın ise sol kanatta görev alması bekleniyor. Geçen hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen Barış, Rize deplasmanında takımının en büyük kozu olacak.

BOEY SİFTAH YAPTI

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman taktik ağırlıklıydı. Yeni transferlerden Fransız futbolcu Sacha Boey, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.