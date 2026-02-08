Trabzonspor Karadeniz derbisinde istediğini aldı

Karadeniz derbisinde zafer Trabzonspor'un... Bordo- Mavililer Samsunspor'u deplasmanda 3-0 yenerek zirve yarışından kopmadığını gösterdi. 17'de Mustafa'nın vuruşunda kaleci Okan gole izin vermedi. 23'te Onuachu Satka'dan seken topu ağlara gönderdi. Bu golle Trabzonspor 1-0 öne geçti. 32'de Muçi gole giderken Van Drongelen kayarak tehlikenin büyümesine izin vermedi. 41'de Mustafa'nın vuruşunda Okan topu kornere çeldi. Devreyi Trabzonspor 1-0 önde kapattı. 55'te Onuachu'nun golü VAR incelemesi sonrasında iptal edildi. 74'te Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti. 81'de Umut'un pasında Onuachu yaptığı dokunuşla farkı ikiye çıkardı: 0-2. 90+1'de kazanılan penaltıyı gole çeviren Muçi skoru ilan eden golü attı: 0-3.

TEKKE: ÇOK İYİ YOLDAYIZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke Samsunspor maçından sonra yaptığı açıklamada önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Samsunspor'un ligin güçlü takımlarından biri olduğuna dikkat çeken Bordo-Mavili hoca, "Maça çok iyi başladık. Özellikle ilk yarı oyunun hakimi bizdik. Soyunma odasına daha farklı bir skorla dönebilirdik. İkinci yarı rakibimiz oyunda dengeyi sağladı ama ikinci golü bulduktan sonra rahatladık. Bu takımın çok daha iyi bir yerlere geleceğine eminim. İyi yoldayız" dedi.

KASADA YİNE KAZANDILAR

Kış transfer döneminde 3 transfer yapan Trabzonspor 9,5 milyon euro bonservis bedeli öderken gidenler için kasaya 10,5 milyon Eurogirecek. Opsiyon maddeleri kullanılırsa bu rakam daha da artacak. Bordo-Mavililer ara transferde toplam 7 oyuncu ile yollarını ayırdı.