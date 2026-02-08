TÜRKİYE BÜYÜYOR

Avrupa'da kişi başına reel hanehalkı gelirleri pandemi sonrası yeniden yükseliş trendine girdi. Euronews'in haberinde, Avrupa Birliği genelinde reel hanehalkı gelirlerinin pandemi öncesine göre yaklaşık yüzde 7 arttığı görüldü. Eurostat verilerine göre, 2014-2024 döneminde Avrupa genelinde kişi başına reel hanehalkı gelirlerinde toplam artış yüzde 17 seviyesinde olurken, bu artış ülkelere göre değişti.

GÜÇLÜ ARTIŞ

2020 yılında COVID-19 salgını nedeniyle birçok ülkede gelir artışı duraksarken, bazı ülkelerde gerileme yaşandı. Salgının ardından ekonomik faaliyetlerin toparlanmasıyla birlikte gelirlerde yeniden yükseliş görüldü. 2019-2024 döneminde kişi başına reel hanehalkı gelirlerinde en güçlü artış Hırvatistan'da oldu. Hırvatistan'da gelirler yüzde 26 artarken, Malta'da yüzde 24, Macaristan'da yüzde 20 oldu. 2014-2024 yani 10 yıllık dönemde Türkiye öne çıktı. Bu dönemde Romanya yüzde 76 ile en güçlü artışı gösterirken, Türkiye yüzde 68 ile üst sıralarda yer aldı. Macaristan ve Malta yüzde 55, Hırvatistan yüzde 51, Bulgaristan yüzde 45 ve Polonya yüzde 42 artış kaydetti.

Hane halkı kişi başına düşen gelirdeki değişim (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

HASTA ADAM AVRUPA

Veriler, Avrupa'da gelir artışının coğrafi olarak yeniden şekillendiğini gösteriyor. Doğu ve Orta Avrupa ülkeleri hızlı büyüme kaydederken, gelişmiş Kuzey ve Batı Avrupa ekonomilerinde artışın daha sınırlı kaldığı görülüyor. Uzmanlara göre önümüzdeki dönemde Avrupa ülkeleri için temel gündem maddesi, gelir artışını sürdürülebilir refah ve satın alma gücü artışına dönüştürebilmek olacak. Ancak Avrupa genelindeki Rusya korkusu ve güvenlik endişesi nedeniyle ekonomik alım gücünün daha da düşeceği ön görülüyor.

'YENİ VE ETKİN PROJELER ŞART'

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, jeopolitik krizler ve teknolojik değişimlerin yaşandığı günümüzde Euro Bölgesi ekonomisine yönelik riskler konusunda uyardı. Ticaret veya diğer jeopolitik gerilimlerin yeniden tırmanması, yapay zeka alanındaki ilerlemelerde yaşanan aksilikler ve buna bağlı olarak varlık fiyatlarında meydana gelen ayarlamalar veya ABD'nin mali güvenilirliğine ilişkin artan şüpheler gibi olası risk senaryolarını anlatan de Guindos, yeni ve etkin projelerin şart olduğunu söyledi.