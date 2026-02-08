Kuruluş Orhan'ın Prenses Asporça'sı Alina Boz'dan olay sözler: Tiyatro yapan aç kalır
'Kuruluş Orhan' dizisinde Prenses Asporça'yı canlandıran ‘Palamut Zamanı’ oyunu ile tiyatro sahnesinde yer alan Alina Boz, “Tiyatro yapan aç kalır” sözleriyle dikkat çekti.
ATV'de yayınlanan 'Kuruluş Orhan' dizisinde Prenses Asporça'yı canlandıran Alina Boz, önceki gün bir tiyatro oyununun Şişli'deki prömiyerinde görüntülendi. Kendi rol aldığı'Palamut Zamanı' oyunu hakkında konuşan Boz,"Harika gidiyor, çok güzel bir ekibimiz var. Tepkiler de çok iyi, böyle devam edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Son dönemde tiyatroya olan ilginin artmasıyla ilgili görüşü sorulan Boz, "Tiyatro ölmez, ben de onun bir parçası olduğum için çok mutluyum" dedi. Alina Boz'un tiyatro sahnesine ilk adımı olan 'Palamut Zamanı', bir ifşa skandalı sonrası kariyeri sarsılan genç bir oyuncunun hikayesini anlatıyor.
14 ŞUBAT'TA ÇALIŞACAK
Gazetecilerin, "Tiyatro yapan aç kalır mı?"sorusuna ise gülerek, "Büyük ihtimalle kalır. Çocukken tiyatro eğitimi alırdım, hocalarımız bize 'Tiyatro yapmayın, aç kalırsınız' derdi. Bence tiyatro yapan aç kalır" yanıtını verdi. 14 Şubat planları hatırlatıldığında ise yoğun programına dikkat çekerek, "O gün çalışacağım, yüksek ihtimalle set var gibi görünüyor"diye konuştu.