Kuruluş Orhan'ın Prenses Asporça'sı Alina Boz'dan olay sözler: Tiyatro yapan aç kalır

ATV'de yayınlanan 'Kuruluş Orhan' dizisinde Prenses Asporça'yı canlandıran Alina Boz, önceki gün bir tiyatro oyununun Şişli'deki prömiyerinde görüntülendi. Kendi rol aldığı'Palamut Zamanı' oyunu hakkında konuşan Boz,"Harika gidiyor, çok güzel bir ekibimiz var. Tepkiler de çok iyi, böyle devam edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ATV'nin reyting rekorları kıran 'Kuruluş Orhan' dizisinde Prenses Asporça'yı canlandıran güzel oyuncu Alina Boz (Fotoğraf: Sosyal Medya) Son dönemde tiyatroya olan ilginin artmasıyla ilgili görüşü sorulan Boz, "Tiyatro ölmez, ben de onun bir parçası olduğum için çok mutluyum" dedi. Alina Boz'un tiyatro sahnesine ilk adımı olan 'Palamut Zamanı', bir ifşa skandalı sonrası kariyeri sarsılan genç bir oyuncunun hikayesini anlatıyor.