Hocam, eşim 57 yaşında. Yaklaşık 1 senedir cinsel isteksizlik yaşıyor. Bunun bir çaresi var mı? Neden böyle yapıyor? Yardımcı olun...

Cinsel isteksizlik özellikle moralimizle, huzurumuzla ve kaygımızla oldukça ilgili bir durumdur. Cinsel istek güven hissi tamamlandıktan ve besine ulaşma kaygısı kalktıktan sonra gündeme gelen bir dürtüdür. Kişilerin günlük hayatındaki, borç, iş güvencesi, hastalık hali ve kaygıları varsa, cinsel isteği azalabilir. Eşlerin birbirleri ile ilgili beklentileri, istekleri, saygıları ve sevgileri de önemli bir belirleyicidir. İlişkiye girebilmek için sakin, güvenli bir mekan yoksa yine istek gelişmesi geç güç olabilir.

Yine de kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz, her iki cinste görülen tiroit bozuklukları, testosteron hormon düzey anormallikleri, kullanılan ilaçlar varsa yan etkileri gibi durumlarda da cinsel isteksizlik ortaya çıkabilir. Bu nedenle eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirin.



İLİŞKİYE GİREMİYORUZ

Eşimle ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. Başta bir şey demedim. 'Doktora git' dedim. Gitmiyor. Başka bir kadın mı var acaba diye içim içimi yiyor?

ERKEN boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı, korkuyla ilgilidir.

Uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir.

Hastalıklar da erken boşalmaya neden olabilir.

Psikolog, psikiyatrist ve üroloji takibi gerekir. Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemezler. Yani 'Git' demen yetmez. Başka birisiyle birlikte olma nedeniyle erken boşalma olması ihtimali, sizin kaygı veya korkunuz olabilir. Özel hayatınızdaki tespitlerinize yorum yapamayız. Ancak karşılıklı güvensizlik, sorunları besler ve büyütür. Çözümü küçültür.

Anlayışlı, gayretli, teşvik edici olmanı öneririm. Ve her şeyini eşinle paylaşman en uygun çözümdür. Kuşkudan iyidir.



AĞRI SORUNU

Cinsel organımda idrar yaparken ağrı ve akıntı vardı. Test yaptılar. 'Trikomonas çıktı' dediler. İlaç verdiler. Bu nasıl bir hastalıktır? Ben yeni evliyim. Eşimle ilişki sıkıntı yaratır mı?

EVET yaratabilir. Hem senin için hem eşin için sıkıntı artabilir. Trichomonas vaginalis dediğimiz canlı, Trikomoniyazis'e neden olan mikroskopik bir parazittir. Özellikle cinsel açıdan aktif genç kadınlarda sık görülür. Cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Tedavisi mevcuttur.



EŞİM YANAŞMIYOR

Eşim 48 yaşında. Yumurtalık kisti ameliyatı oldu. Rahmi alındı, menopoza girdi. İlişkiye girmek istemiyor. 'Benden kadınlık bekleme' diyor. Cinsel aktivitesi tamamen bitti mi? Bunun bir çaresi yok mu?

DURUM sadece bedensel değil gibi duruyor. Anladığım kadarıyla hem yumurtalık hem de rahim birlikte alınmış. Bu yüzden kendini kadın olarak hissetmemeye başlamış olabilir. Bu bir depresyon hali. Üreme ile ilgili organları hastalık nedeni ile bedenin uzaklaştırılmış olabilir. Ancak cinsel aktivitesi devam edebilir. Cinsel istek başladığında ilişkiye girmesinde bir engel yok.

Hatta orta yaş kadınlarda her ilişki sonrası çocuk sahibi olma ihtimali olduğundan kaygılı bir cinsellik söz konusu olabiliyor. Bu bilgileri eşinize iletebilecek bir doktora gidin. Gerekirse psikiyatristten destek alın.