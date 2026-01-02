takvim-logo

Arnavutköy'de 14'lük saldırgan: Markete böyle ateş açtı

İstanbul Arnavutköy'de 14 yaşındaki M.A.D. zincir marketin önüne gelerek silahla ateş açıp kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansırken harekete geçen ekipler M.A.D. isimli saldırganı gözaltına alındı.

Olay, dün saat 15.00 İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki M.A.D. , motosikletle zincir marketin önüne geldi.

Şüpheli, yanında bulunan silahla markete doğru 4 el ateş açtı. Saldırı sonucu yaralanan olmazken, marketin camlarında ve reklam panosunda hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, M.A.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

