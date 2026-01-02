Arnavutköy'de 14'lük saldırgan: Markete böyle ateş açtı
İstanbul Arnavutköy'de 14 yaşındaki M.A.D. zincir marketin önüne gelerek silahla ateş açıp kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansırken harekete geçen ekipler M.A.D. isimli saldırganı gözaltına alındı.
Olay, dün saat 15.00 İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki M.A.D. , motosikletle zincir marketin önüne geldi.
Şüpheli, yanında bulunan silahla markete doğru 4 el ateş açtı. Saldırı sonucu yaralanan olmazken, marketin camlarında ve reklam panosunda hasar oluştu.