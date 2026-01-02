Sinop’ta feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 22:23

Türkeli–Ayancık kara yolu Gemiyanı Mahallesi'nde Yasin Ö. yönetimindeki 57 ABJ 572 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Rıdvan Ö. idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Avni Demirtaş, Recep Kaya, Ayşe Ö., Hacer Ş., Yaşar Ş. ve Nafiye Ş. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Recep Kaya ile Avni Demirtaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.