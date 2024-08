Eşim emekli. Beraber olurken eskisi gibi sertleşemiyor. Emeklilik bunu yapmış olabilir mi? Üroloji doktoru "Erken andropoz olabilirsin" demiş. Andropoz kaç yaşında başlar?

İLERİ yaş erkeklerdeki testosteron, yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. Doktor olabilir demiş. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur. Güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar. Üzgünlük sıkıntılı ruh hali görülür. Spor yetenekleri azalır. İş temposunda da yavaşlama olabilir.



ERKEN BUNAMA...

38 yaşındayım. Yaşım genç ancak gün içinde sürekli unutkanlık problemi yaşıyorum. Ne yapmalıyım? Neler yemeliyim?

DURUMA göre sebepler değişir. Ancak kan şeker düşmeleri, düzensiz beslenmeler ve kaygı-depresyon durumları unutkanlığa neden olabilir. Ama iyi olan bir şey var ki unutkanlığını kendin fark edip kabullenmişsin.

En azından erken bunamadan bahsetmeyiz.

Dengeli beslenme ve hareket çok kıymetli. Yaban mersini, balık, ceviz, kırmızı et ve tahıl tüketmek hafıza açısından olmazsa olmazdır.

Ayrıca meyve tüketimi çok önemlidir. Elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı erik, ahududu, kayısı, üzüm, portakal, kırmızı greyfurt, şeftali, armut ve mandalina ve nektarin de bol antioksidan içeriyor.

Yani unutmadan hemen manava türlü renkli meyveleri almaya gidiyorsun.



KORKMAYIN

56 yaşında menopoza girmiş emekli bir kadınım. Menopozdan korkmuyorum. Hayatın tadını nasıl çıkartayım diye bakıyorum. Sizce haklı mıyım?

ÇOK iyi yapıyorsunuz.

Hayatın her dönemi ayrı güzeldir. İş bunun farkına varıp uygulamaktır. Hareket edin. Düzenli beslenin.

Cinsel hayatınızı korkmadan sürdürün. Kilo almayın. Kızmayın.

Takmayın. Bol bol güneşlenin. Yine de boş durmayın bir iş ile meşgul olun.



TEST YAPILMALI

Kasıklarıma kramp giriyor. Yürümekte zorluk çekiyorum. Nedeni ne olabilir?

HER 2 kasığa birden giren kramp şikayetlerinde öncelikle lif kas zorlanmaları akla gelir. Bu konuyla öncelikle doğru egzersiz tekniklerini kullanmak gerekir.

Bununla beraber magnezyum ve kalsiyum eksiklikleri tespit edilmeli gerekirse ilaç takviyesi yapılmalı. Özellikle kan testleri ile durum tespit edilmelidir. Ayrıca bağ dokusu hastalıkları açısından romatizmal testler olarak bilinen CRP, RF ve sedimentasyon tetkiklerinden faydalanılabilir. Ama en önemli konu diğer bilgi ve muayene bulgularının tespit edileceği bir muayene ve doktor kontrolüne girmektir.



HEMEN DOKTORA GİT

Yaşım 58. 3 aydır sıkıntım var. İlişkiden sonra cinsel organımdan kan geliyor. Ağrı yok. Hanımı da zorlamıyorum ama kanama geçer diye bekliyorum. Ne yapmalıyım?

HEMEN Üroloji Uzmanı'na git. İdrar kesesi hastalıklarında ağrısız kan gelmesi söz konusu olabilir.

İlişki ile ilgili olmayabilir.

Tüm batın ultrasonu hatta Sistoskopi dediğimiz idrar kesesi endoskopisi gerekebilir. Ayrıca prostat testleri ve muayenesi de gerekir. İhmal etme.