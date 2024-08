KELİMENİN kökü kıl ibikten gelir. Anlatılana göre, ibiği incecik (kıl kadar) olan horoz, hatunlarına (tavuklara) lâf geçiremezmiş. Öyle diyorlar.

Genelde "light", "1 kalorilik adam" gibi ithaflarda bulunurlar.

Çin'de bulaşıkları yıkayan bir adamın Paraguay'da cola içip, yer fıstığı yiyen bir başka adamın hayatını karartabileceğini düşünen teoriye 'kılıbık etkisi teorisi' denir.

Dünyanın bir ucundaki kılıbığın çamaşır asarken sebep olduğu rüzgarın, dünyanın diğer ucundaki bir diğer kılıbığın kafasında merdane patlatılmasına sebep olmasıyla sonuçlanabilen etkidir bir deyişle.

Bir haber bülteninin sokak röportajında sokaktaki bir amca, kılıbıklık konusunda muhteşem bir şey demişti: Kılıbık bir erkek ile kazak bir erkek arasında 5 dakika vardır. Kılıbık erkek, karısının dediğini hemen yapar; kazak erkek ise 5 dakika sonra.

Kılıbık olarak adlandırılan arkadaşın genelde savunması "Seviyorum abicim napayım, kıyamıyorum"dur.

Aslında arkadaşına kılıbık diyen adamın da geneline baktıdığında kılıbıklığı vardır. Farkında olmasalar bile Türkiye'deki erkeklerin çoğunluğunu oluşturan kitledir.

Esasen erkekler bir araya geldiklerinde hep bir ağızdan eşlerine ne kadar söz geçirdiklerini anlatır.

Halbuki kadınlar bu saf erkeklerin hayal ettiğinden çok daha akıllıdır.

O erkekleri yağlar, ballar yine de istediklerini yaptırırlar. Kendi istediklerini yaptırmalarına rağmen erkekler hala benim istediğim gibi oluyor sanır:

- Ahmet abi. Halı saha maçına geliyor musun?

- Yok be oğlum.

- Niye abi adam eksik gelsene.

- İşim var.

- Ne işi be abi?

- Oğlum işim var işte Allah Allah.

- Hadi abi yenge izin vermiyor değil mi?

- Ne yengesi olum, ne diyecek o, kırgınlık var üstümde.

Ahmet abinin telefonu çalar:

- Alo hayatım.

- Efendim canım?

- Akşam annemlere gidiyoruz değil mi?

- Annenler mi?

- Ahmettt!!!

- Tamam hayatım.

Sinsi gülüşle deminki halı saha maçına davet eden arkadaş;

- Ahmet abi hani kırgınlık vardı.

- Ziya kırıklığı ağzında burnunda görücen şimdi.

Ahmet abinin kılıbıklığıyla dalga geçen Ziya arkadaş, halı saha maçı yapmıştır. Eve gelip zili çalar. Yenge açar kapıyı:

- Ziyaaaa durrrr!

- Tövbe ne oldu?

- Aman her tarafından halı saha kavuççuğu dökülüyor, iyice merdivende temizlen öyle gir eve.

- Yaa aşkım çok yorgunum.

- Ziyaaaaa.

- Tamam hayatım tamam.

- Bak maça gittin, yarın annemlere gitcez ona göre, kıvırmak yok.

