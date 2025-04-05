Mağara Duvarına Aşk Mektubu: "Seni seviyorum" yazmak yerine, duvara kazınan dev bir mamut çizimi: "Bu sensin, bu da ben. Birlikte avlanalım mı?"

En Güzel Hediye: Taze Et! Çiçek almak mı? Hadi canım! Taş Devri'nde aşkını göstermek için en iyi yol, sevdiğine taze bir geyik budu hediye etmekti.

Romantik Ateş Başında Sohbet: "Biliyor musun, geçen gün dev dişli kaplan beni kovaladı. Ama senin kadar vahşi değildi!"

Flörtün En Primitif Hali: Kafaya Hafifçe Taşla Vurmak: "Seni seviyorum" demenin en eski yolu: Hafifçe kafaya taş atmak. Eğer geri atarsa, işte o zaman aşk gerçek!

İlişki Statüsü: Mağarada Birlikte Yaşıyoruz: Facebook yok, Instagram yok… Ama eğer birisiyle aynı mağarayı paylaşıyorsan, bu ciddi bir ilişki demektir.

Müzik ile Etkileyen Adam: Bugünün gitar çalan romantik adamları gibi, Taş Devri'nde de birisi kemik flütüyle aşk şarkıları çalıyordu.

Belki melodiyi duyamazdın, ama niyet belliydi.

Aşk İçin En Büyük Jest: En Rahat Hayvan Derisini Vermek: "Üşümemen için en yumuşak mamut postumu sana veriyorum. Ama geri verme, gerçekten senin olsun!"

Evlilik Teklifi: Mızrak mı, Taş mı? Tek taş yüzük mü? Hayır, bildiğin kaya! Eğer sevdiği kişiye büyük bir taş hediye ettiyse, bu düğün sinyaliydi.

Kıskançlık: Kim Mağara Duvarına Daha Çok Çizildi? Eğer başka bir mağara duvarında başkasının senin sevgilinin çizimini yaptığı görülürse, kıyamet kopardı.

Ayrılık: Mağara Ayrılığı: "Bu mağara artık bana dar geliyor, annemin mağarasına geri dönüyorum!"

Aşk Mektubu mu? Hayır, Taş Tablet! Sevgiline mektup yazamazsın ama bir taşa kazıyıp atabilirsin! "Geyik avında aklım sendeydi" yazan bir kaya parçası, gerçek romantizmdi.

Sevgilini Etkileme Yolu: Büyük Hayvan Avlamak Ne kadar büyük avlarsan, o kadar karizma! "Büyük mamut avladım" demek, "Lüks arabam var" demenin Taş Devri versiyonuydu.

Aşkını Kanıtlama: Buz Gibi Nehirden Balık Tutmak Sevdiğin kişi için buz gibi suda balık avlıyorsan, bu saf sevginin göstergesiydi.

Üşümek mi? Aşıkken hissetmezsin!

En Büyük Romantik Jest: Mağarada Özel Köşe "Burası bizim köşemiz olsun" diyerek mağaranın en sıcak yerini sevgilisine ayıran ilk insanlar, modern 'ortak Netflix hesabı açalım' hareketini başlatmış olabilir!

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Titanic'i inşa eden White Star Line şirketi, aynı sınıfta bir diğer büyük yolcu gemisi olan Britannic'i de yapmıştı.

Ancak Titanic'in 1912'deki trajik batışının ardından, Britannic hizmete girmeden önce güvenlik önlemleri artırılmıştı. Ne yazık ki, I. Dünya Savaşı sırasında hastane gemisi olarak kullanılan Britannic, 21 Kasım 1916'da Ege Denizi'nde bir mayına çarparak battı.

Ancak bu kez alınan güvenlik önlemleri ve hızlı tahliye sayesinde gemide bulunan 1.066 kişiden 1.036'sı kurtuldu.

TESPİTLİ YORUM

@onderseren "Evlenmeyi düşünmüyorum birliktelik için evlilik şart değil" diyen var. Bayılıyorum bu Türkiye'de değilmişsiniz gibi davranmanıza.

Annenin elinde koca dosya var klasör var kimlere altın taktınız diye. IMF gibi bekliyor onları geri almayı. Evlenmeyi düşünmüyormuş, sanki sordular...