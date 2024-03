EN az seven, en çok güce sahiptir.

BUNU uzun süre sürdürmek için iki kişi gerekir, berbat etmek için ise yalnızca bir kişi.

ŞARTLAR ve koşullar önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

PEMBE renkli gözlük takıyorsanız tüm kırmızı bayraklar bayraklara benzer.

PAKETİN tamamı olabilirsiniz, ancak doğru adres olamazsınız.

BİRBİRİNE uymayan parçaları zorla birleştiremezsiniz.

İLİŞKİLER aslında her iki insanın da en kötü niteliklerinin yavaş yavaş ortaya çıkmasıdır.

KALBİNİZİ çoktan geçmiş bir duyguyu takip etmeye zorlayamazsınız.

AŞK osuruk gibidir.

Eğer zorlamak zorunda kalırsan, muhtemelen berbat bir şeydir.

HİÇ kimse gerçekten değişmiyor. Sonunda sahte yapmaktan bıktılar.

KİMSENİN sana sevgi borcu yok ve bu her an iptal edilebilir.

BİRİNİ kaide üzerine koyarsanız, sizi küçümsemekten başka seçeneği kalmaz.

ESKİ ilişkilerin yükü ikinize de eziyet edecek.

SINIRLARINIZ üzerinde pazarlık yaparak çok fazla zaman harcayacaksınız.

AŞK fatura ödemez.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

BÜYÜK veba salgını, Avrupa'yı kırıp geçirmiş, milyonlarca insanı ve onlarca şehri yok etmiş bir salgın. Black Death, yani kara ölüm olarak anılır.

Salgın, tarihi verilere göre Orta Asya'da doğmuş ve batıya doğru çok yavaş ilerliyordu. Bugünkü Ukrayna civarına geldiğinde, Türkler, daha doğrusu Türko- Moğollar, tarihin 'troll' milleti olarak devreye girdiler. Altınorda Hakanı Janıbek Han, Kırım'ın güneyindeki Ceneviz kolonisi Kaffa'yı kuşatmıştı.

Fakat veba ordusunda yayılıyordu.

Janıbek Han'ın kurmayları muhteşem bir fikir ortaya attılar:

Vebalı cesetleri kuşatılan kalenin içine atmak. Öyle de yaptılar. Cenevizliler hastalığın yayılmasından korkarak gemilere atlayıp kaçtılar.

Sonuç? Gemilerin uğradığı her limanda, dört beş koldan yayılmaya başlayan bir veba salgını. Belki yüz yıl sonra, yavaş yavaş gelebileceği Avrupa'yı; veba, Türkler sebebiyle bir anda avcuna almış, kırmış geçirmişti.



GÜLÜ YORUM

@oykdgn TAKSİYE bindim, "Topağacı'na gidicem" dedim, "Oraya gitmezsek sevinirim" diyor.

"Ee tamam hadi o zaman sen nereye götürmek istiyorsan beni oraya gidelim."



TESPİTLİ YORUM

@kaiser6franz ERKEK, inat yapar mesaj atmaz, kızı başkasına kaptırır.

Sonra da "Oğlum zaten bana gelmezdi" diye full kolpa sıkar...