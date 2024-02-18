* "Uzaya giden her astronot illa ki bir kez kusuyor."

* "Uzay mekiğinin içi epey iğrenç kokuyor."

* "Buna rağmen Uluslararası Uzay İstasyonu hoş bir kokuya sahip."

* "Rusya'ya ait Mir isimli eski uzay istasyonu büyükannemin kileri gibi kokuyordu." Linenger bu kokuyu küf ve rutubet kokusuna benzetiyor.

* "Havuz eğitimleri aslında bize uzayda hareket etmek konusunda hiç yardımcı olmuyor."

* "Deneyimli olanlar, uzayda hareket etmeyi yeni öğrenenlere 'sakarlar' diyor."

* "Yapılan ufak hatalar yüzünden kimse zor anlar yaşamıyor." Curbeam, hata yapan birinin hiçbir zaman üstüne gidilmediğini, aksine alay konusu edildiğini ve gülünüp geçildiğini ifade ediyor.

* "En sık yapılan iki hata, havuz eğitimi sırasında astronot giysisinin yüze denk gelen cam kısmını kırmak ve bağlı bulunduğu ipi karıştırmak."

* "Astronotlar kimi zaman aileleri tarafından seçilmiş müziklerle uyandırılıyor."

* "İstasyondaki astronotların tümünün kendilerine özel bir lakabı var. Bu lakaplar çalışma arkadaşları tarafından veriliyor."

* "Uzayda, kimi zaman astronotların halledemeyeceği problemler ortaya çıkıyor ve en sert görünümlü olanlar bile epey korkabiliyor."

* "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kimi zaman bayrak yarışı ve ona benzer oyunlar oynanıyor."

* "Uzayda sinsice birinin yanına yaklaşıp korkutabilmek çok kolay."

* "Dünya'ya geri döndüğümüzde yer çekimine tekrar alışmamız zaman alıyor."

* "Uzun süreli görevlerin ardından ise alışma süreci çok daha zorlu oluyor."

* "Uzayda insanın boyu uzuyor ve bununla baş etmek oldukça sancılı bir süreç."

* "Dünya'ya dönmek duygusal olarak da oldukça zor bir süreç."

* "Ve Dünya'ya bakış açınız oldukça değişiyor." Linenger, Dünya'ya döndükten sonra yeşil rengin kendisine önceden olduğundan bambaşka göründüğünü belirtiyor.

Aynı zamanda astronot, uzayda ve kapalı bir mekanda uzun süre kaldığı için, Dünya üzerine de çok fazla düşünme imkanı bulmuş:

"Dünya'ya yukardan bakıyorum ve ne kadar da kendi içine kapalı bir ekosistem olduğunu fark ediyorum. Bu bakış açısı sanırım uzayda bulunmaktan en büyük kazancım."

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İyi yalancılar, başkalarının yalanlarını çok çabuk tespit edebilirler.

Hedeflerinizi başkalarına duyurursanız başarılı olma olasılığınız azalır.

Son araştırmalar motivasyonunuzu kaybettiğinizi söylüyor.

Birisi hakkında ne kadar çok konuşursanız, o kişiye o kadar çok aşık olursunuz.

Herkesi mutlu etmeye çalışan kişi, sonunda en yalnız olan kişi olur.

GülüYorum

@turuncu_cc Bedelli olarak gittiğimiz askerliğin 2. günü falan topladılar bizi konferans salonuna 4000 tane bedelli. TABUR KOMUTANI konuştu falan "En son bi sıkıntınız var mı?" dedi.

Devrelerimden biri "Yemekhanede hep et çıkıyor ben vejeteryanım yiyemiyorum" dedi. Sonra hiç görmedik o elemanı...

TESPİTLİ YORUM

@ikimizekarsi Üniye başlamadan 1 hafta önce:

Fikirsel anlamda kendimi geliştirip karakterimi oturtabileceğim nezih bir kurum.

3 ay sonra: Beyler çıkışta batağa gidiyoruz...