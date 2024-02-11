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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

11 Şubat 2024, Pazar

Flört Teknikleri

- İlgi gösterin:
Kişiye onunla ilgilendiğinizi göstererek başlayın.
Onlara iltifat edin, sorular sorun ve göz teması kurun.
- Elde edilmesi zor olanı oynayın:
İlgi gösterdikten sonra bir adım geri çekilin ve biraz mesafe bırakın.
Bu, onları kısa bir süreliğine görmezden gelmeyi, uzak durmayı veya başka seçeneklerinizin olduğunu açıkça belirtmeyi içerebilir.
- Döngüyü tekrarlayın:
İlgi göstermek ve elde edilmesi zoru oynamak arasında geçiş yapın.
Bu, öngörülemezlik hissi yaratır ve diğer kişinin ilgisini çeker.
- Sınırlarınızı bilin:
Hızla sinir bozucu veya manipülatif hale gelebileceğinden, itme çekme tekniğini aşırıya kaçmamak önemlidir.
Bunu ölçülü olarak kullanın ve her zaman diğer kişinin duygularına dikkat edin.
- Özgün olun:
İterek-çekerek flört etmek eğlenceli ve etkili bir teknik olsa da, Kendiniz olmanız ve sahte veya rahatsız edici bir şekilde davranmamanız önemlidir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
İnsan beyni küçük bir ampulü çalıştıracak kadar elektrik üretir: Odanızı aydınlatmak için yeterli olmasa da, nöronlarımızın birleşik elektriksel aktivitesi şaşırtıcı derecede güçlüdür.
Bir salyangozun dişlerinin sayısı 14.000'den fazla olabilir: Bu küçük, törpüleyici yapılar, yaprakları ve diğer besin kaynaklarını parçalamalarına yardımcı olur.
Fransa'da kedilerin yasal olarak insan sayıldığı bir kasaba var: Güney Fransa'daki Souillac, 2011 yılında kedilere "tüzel kişilik" veren ve onlara belirli yasal korumalar sunan bir yasa çıkardı.
Bir muzla şempanzeyle paylaştığınızdan daha fazla DNA paylaşıyorsunuz:
Ortak primat atalarımıza rağmen, insanlar ve şempanzeler DNA'nın yalnızca %98,8'ini paylaşırken, insanlar ve muzlar yaklaşık %60'ını paylaşıyor.

GÜLÜ YORUM
@safkanafkan 7 yaşındaki yeğenime 'sen çok çirkinsin biliyosun dimi' diyorum 'olsun dayı ben kendimi görmüyorum ki zaten' diyo...

TESPİTLİ YORUM
@yokdaneler Alt komşum az önce şikayete geldi. Yeni sildiği camlarına sarı bişey sıçramış. Acaba çocuğunuz mu işedi dedi.
Yağmur yağması ve çocuğumun olmaması dışında sorun yok asdssfdsf...

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