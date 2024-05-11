BİR kadın iyi olduğunu söylüyorsa veya 'Hmm' diye cevap veriyorsa, o iyi değildir, ya delirmiştir ya da morali bozuktur.

BİR kadın erkeklere ya da başkalarına çok fazla giyinmez ya da cilt bakımı yapmaz; bunu yapar çünkü kendine bakarken kendini rahat ve mutlu hisseder.

BİR kadınla arkadaşsanız ve ondan hoşlanıyorsanız, bunu ona erken söyleseniz iyi olur, çünkü onun sizi yerleştirdiği arkadaşlık veya kardeş bölgesinden çıkmak zordur.

GÜZEL, sevimli iltifatları yavan iltifatlardır, bunlar asla kadınların yüzünü kızartmaz falan.

SADECE dış güzelliği değil, kişiliği ve ruhu hakkında da yorum yapın.

BİR kız makyaj yapıyorsa veya gözlük takıyorsa ve ona "makyajsız/ gözlüksüz de güzel görünüyorsun" diyorsanız.

Lütfen yapmayın, aynı görünmek için makyaj yapmadı ve mecbur olduğu için gözlük takıyor. Bu kelimenin tam anlamıyla üstü kapalı bir iltifat.

KADINLAR şefkatli, samimi, onları güldürebilen ve geleceğini planlayan erkeklerden hoşlanırlar.

EĞER bir kadın herkese karşı nazik ve tatlıysa ve eğer onun kötü tarafına düşerseniz, cehennemin en kötüsünü görmeye hazır olun.

KADINLAR erkeklerden daha olgundur ama sadece en sevdikleri erkeklerin önünde olgunlaşmamış davranırlar.

ARKADAŞ canlısı ve cilveli olmak bir kızın senden hoşlandığı anlamına gelmez. Herkese karşı böyle davranıyor çünkü nazik olmak istiyor ve gergin değil.

Bu yüzden duygularınız konusunda net olun çünkü sinyal olarak okuduğunuz şey açıkça onun size karşı nazik olması anlamına geliyor.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

4 gün boyunca 5700 Euro gibi mütevazı bir fiyatla (haftada 9500 Euro'ya kadar), birçok zengin Rus, nitelikli askerler eşliğinde, Somali sularını istila eden kötü şöhretli korsanlara karşı gerçek silahlı savaşlara girmenin heyecanını yaşayabilir.

Aslında ülkenin kanunlarına göre deniz akıncılarını öldürmek suç değil.

Korsanların dikkatini çekmek için normal görünümlü zırhlı bir yat aracılığıyla "geziler" düzenleniyor, ava katılanlar daha sonra beklenmedik bir şekilde ortaya çıkıyor ve saldırı tüfeği, makineli tüfek, mitralyöz ve roket gibi çok çeşitli silahlarla korsan teknelerine ateş açıyorlar.



TESPİTLİ YORUM

@RomantikParis İnternetten film izlerken altta "Filmi sitesinden izleyiniz lütfen emeğe saygı" yazıyor. Ulan emeğe saygım olsaydı zaten sinemada izlerdim.



GÜLÜ YORUM

@mert1080p Boy-kilo endeksime göre 20 kilo vermem gerekiyor.

40 cm uzarım daha kolay.

20 kilo ne?