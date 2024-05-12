Yeme hızı:

Hızlı yiyenler hırslı, çabuk yiyen ve sabırsız kişilerdir.

Yavaş yiyenler sabırlıdırlar ve hayatın zevklerinin tadını çıkarırlar.

Hakaretlere tepki:

İnsanlar her hakareti kabul ederlerse memnun olurlar, süper savunmaya geçerlerse güvensiz olurlar, şakalaşırlarsa kendinden emin olurlar.

Duyguları ifade etme yeteneği:

Duyguları hakkında konuşamayan kişilerin iyileşmemiş travmatik bir geçmişi vardır.

Kaygıyı fiziksel olarak göstermek:

Tırnak yemek, ayağı yere vurmak gibi tekrarlayan davranışlarda bulunan kişiler mükemmeliyetçi olma eğilimindedir.

Daha iyi insanlara karşı davranış:

Kendilerinden daha iyi birine karşı küçümseyici bir tavırla konuşurlarsa kendilerini tehdit altında hissederler ve kıskanırlar.

Konuşma sırasında kim hakkında konuşuyorlar?

Kendileriyle ilgili soruları başka yöne çeviriyorlarsa, kendilerine verdikleri değer düşük olur. Kendileri hakkında konuşmayı bırakamıyorlarsa narsisttirler.

Şakayı kabul edebilme yeteneği:

Onları rahatsız etmek ne kadar kolaysa, egoları da o kadar büyük olur ve özgüvenleri azalır.

Hatalarını dile getirirken;

Saldırgan davranırlarsa büyük ego, suçu başkalarına atarlarsa kurban zihniyeti, kabul edebilirlerse alçakgönüllü olurlar.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

James Verone, Gastonia, Kuzey Carolina'daki (ABD) evini terk etti ve harika olduğunu düşündüğüm bir şey yaptı. Sırasını beklemek üzere yakındaki bir bankaya gitti ve banka çalışanına üzerinde şunlar yazan bir not verdi: "Bu bir soygun, lütfen bana bir dolar ver". James bu notu verdi ve polisi beklemek için oturdu.

Birkaç gün önce yerel bir gazeteye, yakında hırsızlık yapacağını bildiren bir mektup göndermişti.

Yerel gazete bir adamın bir dolar çalmaya çalıştığını öğrendiğinde onu sorgulamaya karar verdiler.

James'in Coca Cola'da teslimat şoförlüğü yaptığı ve işini kaybettiğinde sağlık sigortasını da kaybettiği ortaya çıktı.

James, karşılayamayacağı bir göğüs ve omurga rahatsızlığını tedavi etmek için tedavi masraflarını ödemek zorunda kaldı.

Bu yüzden hapse atılıp devlet sağlık sigortası alabilmek için bir banka soymayı seçti.



TESPİTLİ YORUM

@visenyasjustice Erkek kardeşi olan ablalar bilir ki kardeşinizin boyu sizin boyunuzu geçtiğinde artık konuşarak anlaşmayı öğrenmenin zamanı gelmiştir.