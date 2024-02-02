BREZİLYA'DA insanlar 16 yaşında oy verme yetkisine sahip oluyor.

ESTONYA'DA oylama çevrimiçi olarak da yapılabilir; uzun kuyrukta beklemeye ve fiziksel oylama yapmaya gerek yoktur.

KANADA'DA seçmen kimliği almak için son tarih veya son tarih yoktur, yani kişiler oy verme gününde oy verme statüsünü alabilirler.

TEKSAS'TAN astronotlar varsa oylarını doğrudan uzaydan kullanabilirler. Kullandıkları oylar şifreli bir pdf formatında uzaydan Houston Uzay Merkezi'ne aktarılıyor ve daha sonra ilgili seçim bölgelerine aktarılıyor.

AMERİKA'DA

(Indiana, Alabama) oy verme için belirli bir süre sınırı vardır. Seçmenlerin oy verdikten sonraki iki ila dört dakika içinde dışarı çıkması gerekiyor.

KADINLARA oy kullanma yetkisi veren ilk ülke Yeni Zelanda'dır. Yıl 1893. Avustralya'da oy kullanmayan kişiye 20 dolar para cezası kesiliyor.

GAMBİYA'DA oylama EVC veya Oylama süreciyle yapılmıyor, tamamen farklı bir şekilde yapılıyor. Seçmenlere küçük bir bilye verilecek ve bu bilyeyi adayın yanındaki kutuya atmaları gerekecek.

Misketi her düşürdüğünde, yetkililere seçmenin oyunu kullandığını belirten bir zil çalıyor. Birden fazla zil sesi varsa, bu içeride bazı yanlış uygulamaların olduğunu gösterir.

İSVEÇ ve Fransa'da 18 yaşın üzerindeki tüm sakinler oy kullanma hakkını otomatik olarak alır, özel bir başvuru prosedürü gerekli değildir.

2012 yılına kadar Şili'de hem erkekler hem de kadınlar için ayrı oy verme kabinleri bulunuyordu.

EKVATOR'DA 1967 yılında Pulvapies adında bir ayak pudrası Belediye Başkanı seçilmiştir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

TÜM zamanların en büyük araba hırsızlığı rekoru 1000 Volvo otomobiliydi.

Arabalar sipariş edilip teslim edildi, ardından fatura dikkate alınmadı ve bugüne kadar hala ödenmedi. arabalar Kuzey Kore tarafından sipariş edildi ve teslim edildi.

1963'TE

Bronx Hayvanat Bahçesi'nde "Dünyanın en tehlikeli hayvanı" başlıklı bir sergi açıldı; bu bir aynaydı.

1996 yılında Devon, İngiltere'de hevesli bir kuş gözlemcisi bütün bir yılını baykuşlara öterek geçirdi ve ardından komşularından birinin baykuş gibi davranıp karşılık verdiğini bilmeden tepkilerini kaydetti.



GÜLÜ YORUM

@_arayakacan İLKOKULDA sevdiğim kıza yüzük hediye etmiştim. Ertesi gün 3 abisi beni salıncakta hıphızlı sallamıştı.



TESPİTLİ YORUM

@onryogurtcuoglu İKTİSAT der ki; bir mala gereğinden fazla değer verirsen kazıklanırsın. Bu malın yürüyor ve konuşabiliyor olması sonucu değiştirmez.



DEEPNOT

Öldüğünüzde öldüğünüzü bilmezsiniz.

Acının tamamı başkaları tarafından hissediliyor.

Aptal olduğunuzda da aynı şey olur.