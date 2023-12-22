- AŞIK olmanın sadece 4 dakika sürdüğü psikolojik olarak kanıtlandı.

- 15 SANİYE boyunca tam göz teması kurmanın birinin aşık olmasını sağlamanın bir yolu olduğu kanıtlandı.

- BİRİNİN size aşık olmasını istiyorsanız üçgen yöntemini kullanın. Sol gözüne, sonra dudaklarına, sonra sağ gözüne bakın ve gülümseyin.

- BİRİNİN sizi çekici bulmasını istiyorsanız, onunla konuşurken başınızı hafifçe aşağıya doğru eğin, göz teması kurun ve daha yavaş konuşun.

- BİRİNİN sizden daha fazla etkilenmesini istiyorsanız "Yüzünüzde veya saçınızda bir şey var" deyin; sonra onu almak için uzanın, onlara göz kulak olduğunuzu anlayacaklar.

- ETRAFINIZDA olumlu ve mutlu insanların olması sizi daha mutlu edebilir.

- ERKEKLER hoşlandıkları kişiyle konuşurken seslerini alçaltmaya eğilimlidirler.

- AĞLAMAK sağlığınız için iyidir, vücudunuzdaki sağlıksız bakterileri temizler.

- ORTALAMA bir kadın günde 62 kez gülümser, ortalama bir erkek ise yalnızca 8 kez gülümser.

- İYİ yalancılar aynı zamanda başkalarının yalanlarını tespit etmede de iyidirler.

- İÇECEK şişelerinin kağıtlarını yırtmak cinsel hayal kırıklığının bir işaretidir.

- DİNLEDİĞİNİZ müzik türü dünyaya ilişkin algınızı etkiler.

- SERİ katillerle ilgilenen kişilerin daha iyi sohbet ettiği ortaya çıktı.

- UYUMADAN önce düşündüğünüz son kişi ya mutlu olmanızın ya da acı çekmenizin sebebidir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ANANAS harika bir meyvedir ama onları Gürcüler kadar sevmenize imkan yok! 18. Yüzyıl'da ananaslar yurt dışından ithal ediliyordu ki bu çok pahalıydı ve bu nedenle onlara yalnızca en zengin insanlar sahipti!

Aslında o kadar süslüydüler ki, insanlar onları yemediler bile, çürüyene kadar herkesin hayran kalması için şöminenin üstüne koyarlardı! Hatta bazı insanlar evlerini ananaslardan yola çıkarak tasarladılar ve bu evlerin bazılarını bugün hala görebilirsiniz!



TESPİTLİ YORUM

ERKEK adamın aşk hayatı yolundaysa evdeki tüm aile bireylerine çok iyi davranmaya başlar, ufacık pürüzde ise vahşiye dönüşür.



GÜLÜ YORUM

@vostoyevski TELEFONU düşürmüşüm.

Arkamda koşan kadın almış telefonu beni kovalıyor "Beyefendi" diye. Ama bende bluetooth kulaklık olduğundan ve hanımefendi de beni kovaladığından bağlantıda kopukluk yaşamadığımdan bunu fark edemedim.

Neyse ki o bunu fark etmiş, dinlediğim müziği durdurdu.