İNSANLAR istemeden de olsa yalnızca inanmak istediklerine inanma eğilimindedirler.

İNSANLARIN bizden beklentileri yüksek olduğunda daha iyi performans gösteririz.

İYİ giyinmek aynı zamanda istikrarlı ve mutlu kalmanıza da yardımcı olabilir.

İNSANLARIN dikkat süresi artık Japon balıklarından daha kısa.

İnsanlar artık 8 saniye sonra konsantrasyonlarını kaybediyorlar.

İNSANLAR her zaman, her zaman, her zaman bir sorun bulacaktır. Yani bir sorun çözüldüğünde yerini başkası alıyor.

RÜYALARIMIZIN yüzde 70'i gizli mesajlar içerir. Bilinçli düşüncelerinizden daha fazla ağırlık ve anlam taşırlar.

İNSANLARI bizimle aynı şekilde davrandıklarında daha çok seviyoruz.

İNSANLARIN yüzde 90'ı yüz yüze söyleyemedikleri şeyleri mesajla yazıyor.

BİR sohbet sırasında birisi ilgilendiğinde ayakları size doğru işaret eder.

"OLUMSUZLUK önyargısı" nedeniyle kötü haberleri iyiden daha çok hatırlıyoruz. Tek bir olumsuz şeye ağır basmak için 5 olumlu şey gerekir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

JK Rowling yeni boşanmıştı, devlet yardımı alıyordu ve 1994'te, ilk Harry Potter kitabı Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın yayınlanmasından sadece üç yıl önce bebeğini zar zor besleyebiliyordu.

Alışveriş yaparken o kadar fakirdi ki, bir bilgisayarı, hatta 90.000 kelimelik romanın fotokopi masrafını bile karşılayamıyordu, bu yüzden yayıncılara göndermek üzere her bir versiyonu manuel olarak daktilo etti.

Düzinelerce kez reddedildi, ta ki Londra'daki küçük bir yayıncı olan Bloomsbury, CEO'nun sekiz yaşındaki kızının ona aşık olmasının ardından ona ikinci bir şans verene kadar.



TESPİTLİ YORUM

@haganedyt INSTAGRAMDA bir yazı okudum az önce kadın diyo ki geçen ay çok güçlü bi uyanış yaşadım içimde ve bu hafta bali'ye taşınmaya karar verdim skclfşvş ben güçlü uyanış yaşayınca sabah koşuya çıkabiliyorum maksimum...



Gülü Yorum

@kutsaldent OTOBÜSTE ayaktayım.

Karşımda da bi yakışıklı var, bana bakıyor. "Allah Allah" dedim yine bi oğlanı aşık ettik herhalde.

En son cesaretini toplayıp konuştu ve dedi ki: "Geri çekilir misiniz düğmeye yaslandığınız için otobüs her durakta duruyor."