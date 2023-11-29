BİRİNDEN dijital cihaz ödünç alırken, onu tam şarjlı olarak iade edin.

RESTORANLARDA garsona parmaklarınızı şıklatmayın.

ARABANIN kapısını yavaşça kapatın, arabası olan arkadaşlarınız bunu takdir edecektir.

YAĞMURDA şemsiyesi olan birinin yanından geçiyorsanız şemsiyeyi biraz daha yükseğe kaldırın.

TELEFONUNUZDAKI içeriği arkadaşlarınızla paylaşırken herkesin görebileceği bir açıya ayarlayın.

İLTİFAT bile olsa insanların kilosu veya boyu hakkında asla yorum yapmayın.

BİRİNİN utanç verici bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşmadan önce mutlaka izin isteyin.

KALABALIĞIN içinde sırt çantanızı takıyorsanız, çarpmasına veya başkalarını sıkıştırmasına izin vermeyin.

RANDEVU almadan birinin evine 'gelmeyin'.

BIR arkadaşınızla yürürken içgüdüsel olarak onun içeriden yürümesine izin verin.

GRUPTAKİ en bilgisiz adamı göremiyorsanız o siz olabilirsiniz.

AYRILDIKTAN sonra eski sevgiliniz hakkında kötü konuşmaktan kaçının.

SIRF bir ilişkiniz var diye başkalarını ihmal etmeyin.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Parfümler:

Birçok pahalı parfümde balina kusmuğu bulunur.

Sumo Güreşçisi:

Japonya'daki sumo güreşçilerinden bebekleri ağlatmaları isteniyor, çünkü bunu iyi şans olarak görüyorlar.

Kaplumbağalar:

Kaplumbağalar kıçlarından nefes alabilirler. Bu kaplumbağa kategorisi nesli tükenmekte olan türlerdir.

Etiyopya, Afrika'da dünyanın yedi yıl gerisinde bir takvime sahip bir ülkedir.



TESPİTLİ YORUM

@feyzaozeer YERYÜZÜNDE açan ilk çiçek orkideymiş ve diğer çiçekler onun soyundan geliyormuş. Bu yüzden birine orkide hediye etmek "Benim dünyamda açan ilk çiçeksin" demekmiş güzel hikaye...



Alkışlı Yorum

@basakjonsdottir TAA geçen sene yavruyken sürekli sevdiğim kedi bugün kokumu alıp yanıma geldi.

Yarım saattir benimle oturuyor. Bu hayvanlara nankör diyen karşısında beni bulur...



Gülü Yorum

@flurbiprofenim ECZANEYE bir çocuk geldi.

"Abla tartılabilir miyim?" dedi.

Sonra tartıya çıktı, "Telefon cebimde fazla çıkarım şimdi" dedi telefonu cebinden çıkarıp eline aldı, bi daha tartıldı "Of ya aynıyım" deyip indi….