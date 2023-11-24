PSİKOLOĞA giden bir adam; "Geceleri uyuyamıyorum efendim" demiş..

"Sürekli yatağın altında biri var gibi geliyor, Yatağın altına girip orada uyumayı deniyorum.. Bu defa da yatağın üstünde biri var gibi geliyor..!" Adamı dikkatle dinleyen psikolog;

"Hallederiz bu saplantıyı" demiş..

"Bana haftada iki kere geleceksin. 6 aylık bir tedavi sonunda sizi iyileştireceğimi umuyorum." - Peki her viziteye ne kadar ödeyeceğim?

- Her vizite 200 TL. Buna göre 6 ayda 9 bin 600 TL ödeyeceksin..

Adam "Peki" deyip gitmiş, gidiş o gidişşş!

Psikolog, Birkaç ay sonra adama sokakta rastlamış..

"Ne oldu hastalığınız?" diye sormuş?

Adam:

- 10 TL'ye hallettim!

Psikolog şaşkın bir ifadeyle; "Nasıl oldu?" diye sormuş???

Adam şöyle cevap vermiş:

- Sizden çıktıktan sonra, ilerideki kafeye oturdum. Çay söyleyip kara kara düşünürken; yan masada bir amca gördüm..

Ona uzun uzun hastalığımı anlattım! O da bana:

"Karyolanın bacaklarını kes" dedi. Kestim! Mesele halloldu...

Bazen çözümler çok basittir, ama insan kendisi karmaşık hale getirir...

Öyle değil mi?



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Çam sakızı çoban armağanı!...

ESKİDEN çobanlar, yaylalardan toplayıp biriktirdiği ve sakız haline getirdiği çam reçinelerini, köylülere armağan ederlermiş.

Şimdilerde pek bilinip tüketilmesede sağlık açısından oldukça değerlidir.

Ağaçların yara alan yerlerinde oluşurlar. Ağacın yaralarını sarıp, kurumasını, kurtlanmasını önlerler.

Çam sakızı çiğnemek, çene kaslarını güçlendirir.

Ağızdaki mikropları temizler.

Diş ve dis etlerini güçlendirir.

Mide sağlığını korur. Asit düzenini dengeler.

Eritilip su ile hazırlanan macunu yaraların mikrop kapmamasını, kabuk bağlamasını sağlar.

Akciğer ve solunum yollarına faydalıdır.

Sıcak su içerisinde buharı çekilebilir...



TESPİTLİ YORUM

ERKEK adam dediğin, ortada hiçbir şey yokken kendini yalnızlaştırır.

Etrafındaki mutlu insanlara bakarak gereksiz triplere girer.



GÜLÜ YORUM

@gadinburdurlum AKŞAM bir dizi izliyoruz.

Dizide yoğurt yapma makinesi reklamı yaptılar. Karım yoğurt yapma makinesi ister mi acaba diye bir yokladım, ısrar ettim ama almak istemedi.

"BÖYLE ŞEYLERE PARA VERMEYE GEREK YOK YA, BEN ÖĞRETİRİM SANA YOĞURT YAPMASINI" dedi Allah razı olsun kendisinden...