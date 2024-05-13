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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den nezaket ziyareti: İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, perşembe günü saat 12'de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu İyi Parti Genel Merkezi'nde ziyaret edecek. Özel, geçtiğimiz haftalarda önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etmiş ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de bir araya gelmişti.

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 16:44 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 16:45
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den nezaket ziyareti: İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret edecek

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, perşembe günü saat 12'de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu İyi Parti Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.

Özgür Özel'den Müsavat Dervişoğlu'na ziyaret!

NEZAKET ZİYARETİ
Kurultaydan sonra CHP Genel Başkanı Özel, Dervişoğlu'nu telefonla arayıp kutlamıştı. İyi Parti kaynakları da bu ziyareti bir nezaket ziyareti olarak nitelendiriyor.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Genel başkanların görüşme kapsamında siyasetin sıcak gündemi olan anayasa çalışmalarını da ele alması bekleniyor. İki lider görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek ziyarete ve Türkiye siyasetine ilişkin açıklamalarda bulunacak.


Özel, geçtiğimiz haftalarda önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etmiş ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de bir araya gelmişti.

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