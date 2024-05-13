Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş - Trabzonspor finalinin oynanacağı stadyum belli oldu! TFF maç saatini de açıkladı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hasan Arat ve Ertuğrul Doğan ile yaptığı toplantı sonrası kupa finalinin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.



BÜYÜKEKŞİ: "BU MAÇIN YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLMASINI İSTİYORUZ"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı neticesinde Beşiktaş ve Trabzonspor'un başkanları ortak kararla İstanbul'da finali Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmasına karar verdik. Bu maçın yeni bir başlangıç olmasını istiyoruz. Futbolun, dostluk ve kardeşlik olduğunu, fair-play çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiği konusunda iki kulübümüz mutabık." ifadelerini kullandı.

"50 BİN TÜRK BAYRAĞI YAPTIRACAĞIZ"

Final maçında Türkiye'nin özlediği tabloyu göstereceklerini aktaran Büyükekşi, "50 bin Türk bayrağı yaptıracağız. Türk bayrakları bütün tartaftalrımızın elinde olacak. Saat 19.00'da bir konser yapmayı planlıyoruz. Daha sonra kulüplerimiz ısınmaya çıkacak ve maç yapacaklar. Türkiye'nin özlediği tabloyu göstermiş olacağız." dedi.