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Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş - Trabzonspor finalinin oynanacağı stadyum belli oldu! TFF maç saatini de açıkladı

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Final maçında Türkiye'nin özlediği tabloyu göstereceklerini aktaran TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "50 bin Türk bayrağı yaptıracağız. Türk bayrakları bütün taraftarlarımızın elinde olacak" dedi. Öte yandan maçta yarı otomatik ofsayt sistemi uygulanacak, yabancı VAR hakemi olacak. TFF'den yapılan son açıklama ile birlikte maçın saati de belli oldu...

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 14:50 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 16:40
Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş - Trabzonspor finalinin oynanacağı stadyum belli oldu! TFF maç saatini de açıkladı

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Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası Finali, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hasan Arat ve Ertuğrul Doğan ile yaptığı toplantı sonrası kupa finalinin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.


BÜYÜKEKŞİ: "BU MAÇIN YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLMASINI İSTİYORUZ"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı neticesinde Beşiktaş ve Trabzonspor'un başkanları ortak kararla İstanbul'da finali Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmasına karar verdik. Bu maçın yeni bir başlangıç olmasını istiyoruz. Futbolun, dostluk ve kardeşlik olduğunu, fair-play çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiği konusunda iki kulübümüz mutabık." ifadelerini kullandı.

"50 BİN TÜRK BAYRAĞI YAPTIRACAĞIZ"

Final maçında Türkiye'nin özlediği tabloyu göstereceklerini aktaran Büyükekşi, "50 bin Türk bayrağı yaptıracağız. Türk bayrakları bütün tartaftalrımızın elinde olacak. Saat 19.00'da bir konser yapmayı planlıyoruz. Daha sonra kulüplerimiz ısınmaya çıkacak ve maç yapacaklar. Türkiye'nin özlediği tabloyu göstermiş olacağız." dedi.


YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ VE YABANCI VAR HAKEMİ

Öte yandan Büyükekşi, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarı otomatik ofsayt sistemini uygulayacaklarını ve müsabakaya yabancı VAR hakemi atanacağını bildirdi.


MAÇIN SAATİ DE BELLİ OLDU!

23 Mayıs Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın saati de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

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