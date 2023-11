AŞK fedakarlıktır: Birini sevdiğinizde, partnerinizin şikayet ettiği kötü bir alışkanlıktan vazgeçerek bunu kanıtlayacaksınız.

AŞK asla zehirli değildir: Birbirinizi seviyorsanız, hiç kimse üstünlük gösterme veya tek karar verici olma kaygısına kapılmayacaktır.

AŞK korku değildir: Partneriniz her ne kadar söylediklerinize kulak kabartsa da bazı kararlarda yanılıyorsanız bunu dile getirecektir.

AŞK gerçektir: Sahte aşk diye bir şey duymuş olduğunuzu biliyorum ama gerçek şu ki böyle bir şey yok. Eğer aşksa doğrudur.

AŞK her zaman karşılıklı değildir: Bu başımıza gelen çok acı bir olaydır ve çoğu insanı sonunda uğraştığı hatalara sürükler. Birini gerçekten sevebilirsiniz ama partnerinizin sizin kusurlarınızı bile güzel olarak kabul edemediğini gördüğünüzde lütfen durun. Böyle bir ilişkiyi zorlarsanız sonu "Will ve Jada Pinkett Smith" ilişkisi gibi olur. Onu bırakarak sevin. En azından kendini sev.

Aşk, şu parlak slogandan yola çıkarak keyif alınmalı ve katlanılmalıdır; iyisiyle kötüsüyle: Sevginin iki kişi arasında karşılıklı olması gerekir ve zor zamanlar geldiğinde, işleri yeniden iyi hale getirmek için birlikte çalışmalıdırlar . Sorun, birinin diğerinin zararına keyif almasıdır.

Lütfen "Mia Khalifa " gibi ünlülerin Evliliğin evrak işi olduğunu söylemesine aldanmayın . Evlilik evrak işi değildir. Bu bir bağlılıktır, gönül işidir. Bağlılığı tutarlılıktan ayıran şey budur.

Aşk bitmeli: Belirli bir zamanda, yollarınızı ayıracaksınız ve kendinizle ilgili fanteziler kuramayacak ve eski güzel günleri düşünemeyeceksiniz, o yüzden doğruyu seçin ve güzel bir miras bırakın.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

KEMAL Sunal'ın eşi Gül Sunal; "Kemal'e Antalya'da bir inşaat firması reklam yüzü olmasını istedi.

Karşılığında yapacakları evlerden bir tanesini kendisine hediye edeceklerini söylemişler.

Kemal Sunal ise;

'Gül, yarın bir gün bu evler yıkılırsa ve insanlar ben reklamında oynadığım için bana güvenip o evleri almış olursa, ben vicdanıma nasıl hesap veririm, öyle bir durumda. demiş Büyük sanatçıyı tekrar rahmet ile yâd ediyoruz…



TESPİTLİ YORUM

@cigbem BİR saatte yapılcak işi 20 dakikada yaparsan kalan 40 dkda yeni iş kitlerler.

Bu sistemde pratik ve becerikli olmak sömürülme sebebidir. Akıllı olan işini göstere göstere sündüre sündüre yapar.



GÜLÜ YORUM

@sincap82 GUNDİ eğrisi diye bir şey var. Masada en Kürt kimse hesabı o öder, diğerlerinin parası orada geçmez. Mesela bir Elazığlı benim yanımda hesap ödeyemez ama bir Şırnaklı'nın yanında benim gundiliğim düşer ve param geçersiz hâle gelir...