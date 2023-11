HER şeyi bilen insanlar, yani Sokrates'in nefret edeceği türden insanlar.

Onlarla düzgün bir konuşma yapamazsınız çünkü kendilerini güneşin altındaki her konuda yürüyen ansiklopediler olarak görüyorlar, bu da görünüşe göre size onları herhangi bir konuda düzeltme hakkını vermiyor.

KOMPULSİF yalancılar. Size asla yalan söylemeyeceklerini söyleyebilirler ama bu cümlenin kendisi zaten başlı başına bir yalandır.

BUKALEMUNLAR. Sosyal bukalemunlar değil, kişilik bukalemunları. Bunlar, kiminle takıldıklarına bağlı olarak kişiliklerini değiştiren insanlardır.

Ve bunu o kadar sık yapıyorlar ki, artık bu kişiliklerden hangisinin gerçek benlikleri olduğunu bilmiyorlar.

ÇOCUK gibi davranan yetişkinler. Sorunlarını kendileri adına çözmenizi bekleyen ve asla hatalarını üstlenmeyen sorumsuz insanlardır.

MANİPÜLATÖRLER. Bu oyunu çok uzun zamandır oynuyorlar ve siz sonunda anlayana kadar kafanızı karıştırmaya devam edecek tüm hileleri biliyorlar.

ÜSTÜNLÜK kompleksine sahip olanlar. Kendilerine her an basabilecekleri bir böcekmişsiniz gibi davranırken, sizin onlara bir Tanrı ya da Tanrıça gibi davranmanızı isteyen insanlar.

NARSİSTLER. Benlik saygınızı mahvedebilir ve farkına bile varmadan kendinizi değersiz hissetmenize neden olabilirler.

DEDİKODUDAN ve dramadan çok hoşlananlar.

Bir sonraki "çay dökme" seansının ne zaman bir parçası olabileceğinizi asla bilemezsiniz.

BAŞKALARININ işine burnunu sokmaktan hoşlananlar.

Bu insanların genellikle kendilerine ait bir hayatları yoktur, dolayısıyla yapabilecekleri en iyi şey başkalarının hayatlarını en küçük ayrıntısına kadar hevesle gözlemlemek ve analiz etmektir.

Önünüzde arkadaşlarına/ akrabalarına kötü konuşanlar. Eğer onlar hakkında bu şekilde konuşurlarsa, sizin hakkınızda da aynı şekilde konuşmakta zorluk çekmeyeceklerini garanti edebilirsiniz.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

50 YAŞINDAKİ bir anne, 28 Ekim Cumartesi günü Polonya'da düzenlenen tuhaf Karma Dövüş Sanatları etkinliğinde oğlunun 19 yaşındaki eski kız arkadaşını nakavt ederek yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu kanıtladı.

Pek çok dövüş hayranı, 'Gosia Magical' adıyla da anılan Małgorzata Zwierzynska'nın, oğlunun eski kız arkadaşı Nikola Alokin'e karşı bir kafes dövüşü planladığını duyunca şok oldu.

Yayıncı olan oğlu Daniel ile videolar çekerek internette üne kavuşan Zwierzynska, göreve hazır olduğunu kanıtladı ve bir dizi yumruk sonrasında oğlunun eski sevgilisini nakavtla yendi.



Gülü Yorum

@sutluyulaf 26 YAŞINDAYIM.

Evliliğe gitmesini istediğim tek bir ilişkim oldu. Kolu kırıldı yemek yapıp buzluğuna koydum, hastalandı hastaneye ben götürdüm, psikolojik sorunlar yaşadı birlikte aştık. Sonuç ne oldu sizce? Askere gidişimin ilk haftasında beni terk etmişti. Böyle güçlendik işte!